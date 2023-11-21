Milattan önce 6. yüzyıla ait! Anadolu'daki en önemli keşiflerden: Polyksena Lahdi

Prokonnesos mermerinden yapılmış olan lahit, 3.32 metre uzunluğunda, 1.60 metre genişliğinde ve 1.78 metre yüksekliğinde. Dört cephesinde, kabartma olarak yapılmış figürlü sahneler bulunuyor. Uzun kenarlarından birinde, Troia kralı Priamos ile kraliçe Hekabe’nin küçük kızları olan Polyksena’nın kurban edilmesi olayı betimlendiği için eser, “Polyksena Lahdi” adıyla anılıyor. Lahdin Polyksena ile aynı kaderi paylaştığı düşünülen bir genç kız için yapıldığı konusunda fikirbirliği olsa da, sipariş edildiği kişi dışında, bir soylu tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Bu düşüncenin en büyük sebebi, içerisinden yetişkin bir erkek iskeleti çıkması ve batı tarafındaki tava kiremitlerinin altında, Pers harmamaksa’sına dönüştürülmüş bir savaş arabasına ait iki bronz tekerlek ve bronz bir koşum takımı bulunması.