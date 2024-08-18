Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

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Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum
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18 Ağustos 1987 günü akşam saatlerinde PKK’lı teröristler tarafından mezraya saldırılarak, evlere atılan bomba ve roketlerin ardından hayatta kalan siviller kurşunlanarak şehit edildi.
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Hain saldırının ardından zamanla terk edilen mezrada, Eruh Botanik Parkı'nda adlarına anıt yapılan şehitlerin ailelerinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
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