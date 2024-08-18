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Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

2024-08-18 13:36:03
Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

#1
Foto - Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

#2
Foto - Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

18 Ağustos 1987 günü akşam saatlerinde PKK’lı teröristler tarafından mezraya saldırılarak, evlere atılan bomba ve roketlerin ardından hayatta kalan siviller kurşunlanarak şehit edildi.

#3
Foto - Milan katliamının acısı 37 yıldır hafızalardan silinmiyor

Hain saldırının ardından zamanla terk edilen mezrada, Eruh Botanik Parkı'nda adlarına anıt yapılan şehitlerin ailelerinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

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