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Sağlık
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Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

2023-05-04 22:50:45
Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını kabusa çeviren migreni tetikleyen besinler ve hatalar açıklandı. Migren ağrısı çekenlerin uzak durması gerekenler... Migren, toplumun büyük bölümünü etkileyen ve şiddetli baş ağrılarıyla kendini gösteren, hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biri. Hala net bir çözümü bulunamamış olsa da, doğru yaşam değişiklikleri ile bu hastalıktan kendinizi koruyabilir, atak sıklığını büyük oranda azaltabilirsiniz. Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.

#1
Foto - Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen, aspirin gibi ilaçlarla tam netice alınamayan , aralıklarla gelen bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genetik temelli bir hastalıktır.migren hastalarında bulantı, kusma, ışığa hassasiyet görülmektedir.İşte migren atakları ve migren ağrılarını azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler. Geçmek bilmeyen migren ataklarını tek seferde yok eden o yöntem!

#2
Foto - Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Peki Migreni tetikleyen nedenler nelerdir : Stres, Uyku bozuklukları, Şiddetli kokular, Ortam değişiklikleri, Menstruasyon, Fiziksel aktivite azlığı, Alkol tüketimi, Kafein alımı, Yeme düzeni değişiklikleri, Şiddetli sese maruz kalmaUzun süre açlık, Glisemik indeksi yüksek besinler.

#3
Foto - Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Migren hastaları bu besinlere dikkat ! · Peynir, muz, çikolata, turunçgiller içerdikleri tiramin ve feniletilamin sebebiyle migreninizi tetikleyebilir. · Tiraminden zengin besinleri tükettiğinizde kalp çarpıntısı, kan basıncında artış ile beraber baş ağrıları görülmeye başlanabilir. Bu da migren ataklarını tetikleyebilir. · Avokado, salamura et, füme et bu besinleri de dikkat etmek gerekiyor. Migren hastalarının genellikle histamin düzeyleri yüksek görülmektedir.

#4
Foto - Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Kafein-migren ilişkisi! Kafein vücuttaki adenozin salınımını arttırır.Artan adenozinler ca+ kanallarını aktive eder. Vücutta nörotransmiter maddeler artar. Uyarılar oluşur ve migren ağrıları baş göstermeye başlayabilir.Bu tarz hastalarda kafein alım miktarlarına dikkat etmek gerekmektedir.

#5
Foto - Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Öneriler! Yasaklı besinlerden, uzun süre açlıktan, stresten, basit karbonhidratlardan uzak durup, yukarıda yazılı olan migreni tetikleyen nedenlere dikkat edip, uyku düzeninizi de iyileştirdiğinizde migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Kısa bir hatırlatma; Düşük magnezyum, glutamatın sinapslardan salınmasıyla beraber kalsiyumun nöronların içine akmasıyla bağlantılıdır. Sinapslardaki düşük magnezyum post sinaptik nöronal eksitasyona neden olur.Bir çok çalışma migren hastalarının düşük magnezyuma sahip olduğunu göstermektedir. doktorunuza bu konuda danışıp siz de böyle bir eksikliğin olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.

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