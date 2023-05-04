Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler

Öneriler! Yasaklı besinlerden, uzun süre açlıktan, stresten, basit karbonhidratlardan uzak durup, yukarıda yazılı olan migreni tetikleyen nedenlere dikkat edip, uyku düzeninizi de iyileştirdiğinizde migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Kısa bir hatırlatma; Düşük magnezyum, glutamatın sinapslardan salınmasıyla beraber kalsiyumun nöronların içine akmasıyla bağlantılıdır. Sinapslardaki düşük magnezyum post sinaptik nöronal eksitasyona neden olur.Bir çok çalışma migren hastalarının düşük magnezyuma sahip olduğunu göstermektedir. doktorunuza bu konuda danışıp siz de böyle bir eksikliğin olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.