2023-05-04 22:50:45 Migreni anında durdurmanın en etkili yolu! Uzman isim perde arkasını anlattı, cevap verdi: Uzak durması gerekenler
Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını kabusa çeviren migreni tetikleyen besinler ve hatalar açıklandı. Migren ağrısı çekenlerin uzak durması gerekenler... Migren, toplumun büyük bölümünü etkileyen ve şiddetli baş ağrılarıyla kendini gösteren, hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biri. Hala net bir çözümü bulunamamış olsa da, doğru yaşam değişiklikleri ile bu hastalıktan kendinizi koruyabilir, atak sıklığını büyük oranda azaltabilirsiniz. Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.