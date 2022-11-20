2022-11-20 13:44:44 Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre
B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceği iddia edilmektedir. Folik asit ve B6 migren semptomlarını azaltmaktadır. Tüm bu elementleri ve çeşitli diğer anti-enflamatuvar antioksidanları içeren besinlerin listesi... Yapraklı yeşillikler, baş ağrısını hafifletmeye katkıda bulunan çeşitli elementler içerir. Örneğin, araştırmalar magnezyum almanın migren ağrısını azaltabileceğini göstermiştir çünkü migren hastalarının çoğu düşük magnezyum seviyelerine sahiptir.