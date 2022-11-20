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Aktüel
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Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

2022-11-20 13:44:44
Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceği iddia edilmektedir. Folik asit ve B6 migren semptomlarını azaltmaktadır. Tüm bu elementleri ve çeşitli diğer anti-enflamatuvar antioksidanları içeren besinlerin listesi... Yapraklı yeşillikler, baş ağrısını hafifletmeye katkıda bulunan çeşitli elementler içerir. Örneğin, araştırmalar magnezyum almanın migren ağrısını azaltabileceğini göstermiştir çünkü migren hastalarının çoğu düşük magnezyum seviyelerine sahiptir.

#1
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

FINDIK Fındık, kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Ayrıca araştırmalar, auralı migrenleri ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içerdiğini gösterdi. Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında rahatlama sağlanabilir.

#2
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

YAĞLI BALIKLAR Yağlı balıklar, anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen riboflavin (B2) dahil olmak üzere B vitaminleri içerirler. Araştırma, ayrıca somonun koenzim Q10 ile D vitamini içerdiğini ve bunların migrenin rahatlamasını sağladığını ortaya koydu.

#3
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

MEYVELER Bazı meyveler, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar potasyumun daha sağlıklı sinir işleyişine katkıda bulunarak migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Muz, baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratlar sağlar. Baş ağrısı dehidrasyondan kaynaklanıyorsa yüksek su içeriğine sahip meyveler baş ağrısı ağrısıyla savaşabilir.

#4
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

TOHUMLAR Bu tohumlar (haşhaş tohumları, susam taneleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumları, chia çekirdekleri) iltihapla savaşan omega-3 yağ asitlerini içerir. Ayrıca kan damarı spazmlarını önlemeye yardımcı olabilecek önemli miktarda magnezyum içerirler.

#5
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

ACI BİBER CNN'in haberine göre acı biber, beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler.

#6
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

TAM TAHILLAR Tam tahıllar (kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf, tam tahıllı ekmek vs.) karmaşık karbonhidratlar içerir ve beyindeki glikojen depolarını artırmaya çalışırlar. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) baş ağrılarını tetikleyebileceğinden baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olurlar. Yapılan bir çalışma, kadınlarda demir eksikliği anemisi ile migren arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Tam tahıllar; E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10, magnezyum ve lif içerirler.

#7
Foto - Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

ZENCEFİL Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini artırır ve bu da iltihabı azaltır. Zencefil ile ilgili yapılan tıbbi bir araştırma, aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı.

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