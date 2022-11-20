Migren ağrısı çekenler dikkat! Bu besinler tam size göre

ZENCEFİL Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini artırır ve bu da iltihabı azaltır. Zencefil ile ilgili yapılan tıbbi bir araştırma, aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı.