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MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

2024-03-12 14:55:01
MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. SSB açıklamasına göre, Başkanlık tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİLGEM 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.

#1
Foto - MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

Gerçekleşen atış faaliyetine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

#2
Foto - MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisi açısından çok anlamlı bir günün hep beraber yaşandığını belirterek, “Çok heyecanlıyız, gururluyuz. Bu gemiden yapılan ilk atıştı, bu atışların devamı gelecek.” ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

#3
Foto - MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi’nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul’a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu testle birlikte Türkiye’de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu.

#4
Foto - MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde, SİPER, SAPAN ve ATMACA füzeleri de MİDLAS’tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS’tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere, Roketsan, Aselsan, Havelsan ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden ‘dikey atım yeteneği’ ve bu sayede donanmamızın kazandığı ‘milli hava savunma şemsiyesi’ ülkemize hayırlı olsun.”

#5
Foto - MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarı da TCG İstanbul’da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF füzesinin fırlatılması oldu. Gerçekleşen bu testle aynı zamanda, HİSAR-D RF füzesinin TCG İstanbul’dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlandı.

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