MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi

Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde, SİPER, SAPAN ve ATMACA füzeleri de MİDLAS’tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS’tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere, Roketsan, Aselsan, Havelsan ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden ‘dikey atım yeteneği’ ve bu sayede donanmamızın kazandığı ‘milli hava savunma şemsiyesi’ ülkemize hayırlı olsun.”