2024-03-12 14:55:01 MİDLAS ile donanmaya hava kalkanı: TCG İstanbul’dan füzeler ateşlendi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. SSB açıklamasına göre, Başkanlık tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİLGEM 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.