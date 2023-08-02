Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

Mide koruyucu ilaçlar genellikle reflü hastalığının tedavisi ve mideyi bazı ilaçların tahrişinden korumak için verilir. Mide ağrısı, yanması ve ekşimesi gibi sorunlara iyi gelir. Ayrıca mide asit salgısını azaltır. Bu sayede reflü, gastrit ve ülser gibi hastalıkların sebep olduğu sorunları azaltır. Uzmanlar mide koruyucu ilaçların gereksiz yere ve uzun süre kullanımının faydadan çok zarar verebileceği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Peki mide koruyucu bitkisel ürünler veya mide koruyucu yiyecekler var mı? Mide koruyucu ilaçlar yerine doğal neler kullanılabilir?