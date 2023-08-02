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Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

2023-08-02 20:10:54
Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

Mide koruyucu ilaçlar genellikle reflü hastalığının tedavisi ve mideyi bazı ilaçların tahrişinden korumak için verilir. Mide ağrısı, yanması ve ekşimesi gibi sorunlara iyi gelir. Ayrıca mide asit salgısını azaltır. Bu sayede reflü, gastrit ve ülser gibi hastalıkların sebep olduğu sorunları azaltır. Uzmanlar mide koruyucu ilaçların gereksiz yere ve uzun süre kullanımının faydadan çok zarar verebileceği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Peki mide koruyucu bitkisel ürünler veya mide koruyucu yiyecekler var mı? Mide koruyucu ilaçlar yerine doğal neler kullanılabilir?

#1
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

Mide Koruyucu 10 Sağlıklı Besin ve Şifalı Bitki! 1) Patates Suyu- Mide koruyucu doğal besinler önerilerimize patates suyu ile başlıyoruz. Güçlü bir antioksidan olan patates bol miktarda lif ve nişasta içerir. Patates tüm bu özellikleri sayesinde mideyi rahatlatır. Özellikle mide ekşimesi şikayetini azaltır. Midenin pH’ını düzenler. Ayrıca özofagusun güçlenmesini sağlar. Patatesin bu gücünden yararlanmak için; 2 adet patatesi yıkayın ve suyunu çıkarın. Daha sonra patates sularını 400 – 500 ml içme suyuna ilave edip iyice karıştırın. Hazırladığınız bu suyu mide ekşimesi hissettiğiniz her an yudumlayın.

#2
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

2) Ananas Suyu- Tropikal bir meyve olan ananasın en bilinen özelliği hazmı kolaylaştırmasıdır. Mide koruyucu gıdalar arıyorsanız ananasa mutlaka bir şans vermelisiniz. Ananasın bu etkisinden faydalanmak için öncelikle soyulmuş bir adet ananası büyük büyük doğradıktan sonra blenderdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı 2 bardak su ile karıştırın. Bu suyu her sabah düzenli olarak tüketin.

#3
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

3) Aynısafa Bitkisi- Ünlü bitki uzmanı İbrahim Saraçoğlu’nun mide koruyucu ilaç yerine önerdiği bir bitki ile karşınızdayız! Mide koruyucu doğal bitkiler denildiğinde akla ilk olarak aynı safa bitkisi gelir. İbrahim Saraçoğlu mide yanması ve ekşimesi gibi şikayetlere karşı her sabah ve akşam aynısafa çayının içilmesini öneriyor. Peki aynısafa çayı nasıl hazırlanır? Hemen tarifini verelim! 5-6 gram aynısafa bitkisini 150-200 ml su ile 5 dakika kadar kaynatın. Ilıdıktan sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz. Aynısafa Bitkisi, Yağı, Kremi ve Faydaları ile Tüm Kullanım Alanları

#4
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

4) Muzlu Süt Mide koruyucu besinler nelerdir sorusuna verilebilecek ilk cevap muzdur. Muz mide ile alakalı birçok sorunu iyileştirir. Muzu mide koruyucu olarak kullanmak istiyorsanız şimdi sıralayacağımız adımları mutlaka takip etmelisiniz. 5 adet muzu küçük parçalar halinde doğrayın. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı içme suyu ve muz parçalarını blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımın soğuması için bekleyin. İçeceğiniz hazır, şimdiden afiyet olsun.

#5
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

5) Elma Sirkesi- Elma sirkesinin insan sağlığı üzerinde onlarca faydası bulunuyor. Bunlardan biri de mide duvarını koruması ve güçlendirmesidir. Özellikle mide krampları ve ekşimesine iyi gelir. Elma sirkesini su ile karıştırıp sabahları aç karna tüketebilirsiniz.

#6
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

6) Aloe Vera, Salatalık ve Elma Karışımı- Mide asidini nötrleştiren bu karışım aynı zamanda bağırsak yolundaki tahrişi azaltır. Reflünün sebep olduğu şikayetleri ortadan kaldırır. Bu karışımı hazırlamak için bir adet salatalık, bir adet yeşil elma, yarım su bardağı aloe vera jeli ve 2 bardak suya ihtiyacınız olacak. İlk olarak salatalığı ve yeşil elmayı küçük parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız elma ve salatalığı su ve aloe vera ile birlikte blenderdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı her yemekten sonra bir bardak tüketin.

#7
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

7) Nane- Mide koruyucu bitkisel çözüm önerilerinden biri de nane. Sindirim sistemini destekleyici özelliklere sahip olan nane hazımsızlığa ve bulantıya iyi gelir. Mide koruyucu yerine ne iyi gelir diye araştırmalar yapıyorsanız sabahları bir fincan nane çayı içmenizi öneririz.

#8
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

8) Papaya Suyu ve Keten Tohumu Kaırşımı- Bu karışım içerdiği antienflamatuar bileşenler ve enzimler ile midedeki asidi kontrol altına alır. Bu karışımı bir adet papaya ve bir yemek kaşığı keten tohumunu karıştırarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz karışımı bal ile tatlandırabilirsiniz.

#9
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

9) Papatya Çayı- Papatya çayı özellikle mide krampları ve hazımsızlık sorunlarına karşı etkilidir. Mide zarını rahatlatarak iltihaplanmayı önler. Ayrıca sindirim sistemini çevresindeki kasların gevşemesine yardımcı olur.

#10
Foto - Midenizi koruyacak 10 sağlıklı besin! İşte sorunu tarihe karışıyor: sırrı öğrenildi, resmen sıfırlıyor

10) Rezene- Rezenenin Çin’de mide rahatsızlığı yaşayanlara ilaç yerine verildiğini biliyor muydunuz? Bu şifalı bitki mide rahatsızlıklarının hemen hepsine iyi gelmektedir. Sabahları içeceğiniz bir fincan rezene çayı midenizin tüm gün rahatlamasını sağlar. Eğer çay yapacak vaktiniz yoksa bir çay kaşığı kadar rezene tohumunu ezip yiyebilirsiniz.

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