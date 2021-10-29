Mide yanmasını anında geçiriyor! Herkes bu 2 besini konuşuyor

Mide yanması / ekşimesi, mide de ve yemek borusunda hissedilen gastrointestinal hastalıklardan veya yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan bir semptomdur. Bu yanma hissini tetikleyen bir çok sindirim sistemi hastalığı olabilir. Bunlar başlıca; Ülser, gastroözofajel reflü, gastrit, mide kanseri, besin intoleransı vb’dir. Peki, mide ekşimesine ne iyi gelir, mide ekşimesi neden olur Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.