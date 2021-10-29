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Mide yanmasını anında geçiriyor! Herkes bu 2 besini konuşuyor

2021-10-29 09:35:39
Mide yanmasını anında geçiriyor! Herkes bu 2 besini konuşuyor

Mide yanması / ekşimesi, mide de ve yemek borusunda hissedilen gastrointestinal hastalıklardan veya yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan bir semptomdur. Bu yanma hissini tetikleyen bir çok sindirim sistemi hastalığı olabilir. Bunlar başlıca; Ülser, gastroözofajel reflü, gastrit, mide kanseri, besin intoleransı vb’dir. Peki, mide ekşimesine ne iyi gelir, mide ekşimesi neden olur Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

#1
Foto - Mide ekşimesi neden olur? Yemek yendikten sonraki hissedilen mide ekşimesinin en temel sebepleri, sağlıksız bir beslenme düzeni, tıkanırcasına yemek yeme, yemek yedikten hemen sonra uyuma/uzanma (öğün sonrasında en az 3 saat beklenilmelidir), aç karnına sigara tüketimi, günlük alınması gerekenden fazla alkol tüketimi (Kadın/gün ≤ 15 gr; Erkek/gün ≤ 30 gr alkol içeren içecekler), düzensiz bir uyku ve aşırı stres durumu gelmektedir.

Mide ekşimesi neden olur? Yemek yendikten sonraki hissedilen mide ekşimesinin en temel sebepleri, sağlıksız bir beslenme düzeni, tıkanırcasına yemek yeme, yemek yedikten hemen sonra uyuma/uzanma (öğün sonrasında en az 3 saat beklenilmelidir), aç karnına sigara tüketimi, günlük alınması gerekenden fazla alkol tüketimi (Kadın/gün ≤ 15 gr; Erkek/gün ≤ 30 gr alkol içeren içecekler), düzensiz bir uyku ve aşırı stres durumu gelmektedir.

#2
Foto - Tüketilen besinlerin sonrasında oluşan yanma hissinin, diyet tedavisi ve beslenme davranışı değişikliği ile önüne geçilebilmektedir.

Tüketilen besinlerin sonrasında oluşan yanma hissinin, diyet tedavisi ve beslenme davranışı değişikliği ile önüne geçilebilmektedir.

#3
Foto - Mide ekşimesini etkileyen faktörler nelerdir? Aşırı yağlı ve işlenmiş besinler, sigara-alkol ve çok sıcak besinler, çikolata, kafein oranı yüksek besinler: koyu çay ve kahve, uyarıcı besinler: acı baharatlar, karbonatlı içecekler, domates, turunçgiller, soğan ve sarımsak gibi besinlerin tüketiminin fazla olması mide ekşimesini etkileyen faktörlerdir.

Mide ekşimesini etkileyen faktörler nelerdir? Aşırı yağlı ve işlenmiş besinler, sigara-alkol ve çok sıcak besinler, çikolata, kafein oranı yüksek besinler: koyu çay ve kahve, uyarıcı besinler: acı baharatlar, karbonatlı içecekler, domates, turunçgiller, soğan ve sarımsak gibi besinlerin tüketiminin fazla olması mide ekşimesini etkileyen faktörlerdir.

#4
Foto - Zencefil: Hazımsızlığa, mide şişkinliklerine ve mide bulantısına yardımcı olmaktadır

Zencefil: Hazımsızlığa, mide şişkinliklerine ve mide bulantısına yardımcı olmaktadır

#5
Foto - Karbonatlı su karışımı: Karbonatlı Su vücudun pH dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Mide asidini nötreleyebilecek bu karışım sayesine yanma hissinin önüne geçilebilir.

Karbonatlı su karışımı: Karbonatlı Su vücudun pH dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Mide asidini nötreleyebilecek bu karışım sayesine yanma hissinin önüne geçilebilir.

#6
Foto - Soğuk süt: Sütün sindirim sistemine etkisi bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Eğer ki laktoz intoleransınız yoksa, mide yanmasının engellemek adına bir bardak soğuk süt içilebilir.

Soğuk süt: Sütün sindirim sistemine etkisi bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Eğer ki laktoz intoleransınız yoksa, mide yanmasının engellemek adına bir bardak soğuk süt içilebilir.

#7
Foto - Meyan kökü: Ülser ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletebilen şifalı bir bitkidir.

Meyan kökü: Ülser ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletebilen şifalı bir bitkidir.

#8
Foto - Elma: Lif içeriği yüksek olduğundan, sindirim sürecine yardımcı olmaktadır ve mide rahatsızlıklarının önlenmesini sağlamaktadır.

Elma: Lif içeriği yüksek olduğundan, sindirim sürecine yardımcı olmaktadır ve mide rahatsızlıklarının önlenmesini sağlamaktadır.

#9
Foto - Badem: İçeriğinde bulunan lif, antioksidan ve mineraller sayesinde mide asidini nötrleştirmede etkilidir. Günde 10-15 adet çiğ olarak tüketilebilir.

Badem: İçeriğinde bulunan lif, antioksidan ve mineraller sayesinde mide asidini nötrleştirmede etkilidir. Günde 10-15 adet çiğ olarak tüketilebilir.

#10
Foto - Bal: Sindirim sistemini düzene sokmakta yararlı olan en doğal çözümlerden biridir. Günde 1 tatlı kaşığı bal tüketebilirsiniz/ çayınıza veya ılık suya ekleyebilirsiniz.

Bal: Sindirim sistemini düzene sokmakta yararlı olan en doğal çözümlerden biridir. Günde 1 tatlı kaşığı bal tüketebilirsiniz/ çayınıza veya ılık suya ekleyebilirsiniz.

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