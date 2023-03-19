Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Microsoft Edge, kripto sahipleri için sevindirici bir haberle gündemde. Yeni bir özellik olarak Edge tarayıcısına yerleşik bir kripto cüzdanı ekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha güvenli bir deneyim yaşayacak ve güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korunabilecekler. Coinbase ve MoonPay borsalarını destekleyen Edge dijital cüzdanının gelecekte daha fazla borsayı da desteklemesi bekleniyor. Yine de kullanıcılar istedikleri takdirde farklı cüzdanları da tercih edebilirler. Microsoft Edge, yerleşik kripto desteği sunan ilk tarayıcı değil, ancak Brave Browser ve Opera da geniş kripto para desteği sunan diğer tarayıcılar arasında yer alıyor.