  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

2023-03-19 19:07:58
Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Microsoft Edge, kripto sahipleri için sevindirici bir haberle gündemde. Yeni bir özellik olarak Edge tarayıcısına yerleşik bir kripto cüzdanı ekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha güvenli bir deneyim yaşayacak ve güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korunabilecekler. Coinbase ve MoonPay borsalarını destekleyen Edge dijital cüzdanının gelecekte daha fazla borsayı da desteklemesi bekleniyor. Yine de kullanıcılar istedikleri takdirde farklı cüzdanları da tercih edebilirler. Microsoft Edge, yerleşik kripto desteği sunan ilk tarayıcı değil, ancak Brave Browser ve Opera da geniş kripto para desteği sunan diğer tarayıcılar arasında yer alıyor.

#1
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Microsoft, kripto sahiplerini sevindirecek bir adım attı. Microsoft Edge için kripto cüzdanı desteği geliyor.

#2
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Kripto paralar daha fazla kullanıcı tarafından benimsenirken, tarayıcılar da buna adapte olmaya çalışıyor. Microsoft, Edge tarayıcısına yerleşik bir kripto cüzdanı eklemek için çalışmalara başladı. Bu özellik şu anda yeni bir cüzdan oluşturan veya mevcut cüzdanı Edge’e bağlayabilen bir grup kullanıcı tarafından test ediliyor.

#3
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Microsoft, Edge cüzdan (M-Wallet) özelliği sayesinde kullanıcıları güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korumayı amaçlıyor. Yeni kripto para desteği, entegre güvenlik özellikleriyle çok daha basit bir deneyimi mümkün kılacak.

#4
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Kripto paralar daha fazla kullanıcı tarafından benimsenirken, tarayıcılar da buna adapte olmaya çalışıyor. Microsoft, Edge tarayıcısına yerleşik bir kripto cüzdanı eklemek için çalışmalara başladı. Bu özellik şu anda yeni bir cüzdan oluşturan veya mevcut cüzdanı Edge’e bağlayabilen bir grup kullanıcı tarafından test ediliyor.

#5
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

icrosoft, Edge cüzdan (M-Wallet) özelliği sayesinde kullanıcıları güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korumayı amaçlıyor. Yeni kripto para desteği, entegre güvenlik özellikleriyle çok daha basit bir deneyimi mümkün kılacak.

#6
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

dge dijital cüzdanın ilk sürümü, Coinbase ve MoonPay borsalarını destekliyor. Ancak ilginç şekilde henüz en popüler kripto para platformu olan Binance enegrasyonu duyurulmuş değil. Gelecekte daha fazla borsanın eklenmesi bekleniyor.

#7
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Yine de Edge’de yerleşik cüzdan kullanımı isteğe bağlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani kullanıcılar isterse eklentiler veya uygulamalar üzerinden farklı cüzdanları da tercih edebilir.

#8
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Microsoft Edge, yerleşik kripto desteği sunan ilk web tarayıcısı değil. Başka bir Chromium tabanlı tarayıcı olan Brave Browser, kullanıcılar için ödül sistemi de dahil olmak üzere geniş bir kripto para desteğine sahip.

#9
Foto - Microsoft’tan kripto para hamlesi! Edge'ye yeni özellik geliyor

Ayrıca Opera’nın yerleşik dijital cüzdan barındırdığını belirtelim. Kaynak: Shift Delete

Helal olsun sana Berat Albayrak! Meğer...
Medya

Helal olsun sana Berat Albayrak! Meğer...

80 milyon dolar yatırımla kurulan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisiyle, dünyanın en büyük ve en kaliteli bor rezervine sahip olan ülkemizin,..
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi! Bayram ettirecek
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi! Bayram ettirecek

ABD'de bankaların iflasıyla başlayan finansal kriz endişesi, küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını aşağı y..
Cüneyt Özdemir’in sözleri yeniden gündemde! ‘Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz’
Siyaset

Cüneyt Özdemir’in sözleri yeniden gündemde! ‘Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz’

Muhalif tutumuyla bilinen Cüneyt Özdemir'in altılı masaya yönelik eleştirisi tekrar gündem oldu.
Tam 1,3 milyar dolar… Türkiye’den büyük başarı! Rakamlar ağızları açık bıraktı
Ekonomi

Tam 1,3 milyar dolar… Türkiye’den büyük başarı! Rakamlar ağızları açık bıraktı

Elektrik-elektronik sektörünün şubat ayı ihracatı, 2022'in aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 1 milyar 310 milyon dolar oldu. ..
Nurcular hangi ittifaka oy vereceklerini açıkladı
Siyaset

Nurcular hangi ittifaka oy vereceklerini açıkladı

Said Nursi'nin Sözler Cemaati Meşveret Heyeti, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken bir bildiri yayınlayarak Cumhurbaşkan..
Muharrem İnce neye uğradığını şaşıracak!
Gündem

Muharrem İnce neye uğradığını şaşıracak! "Hiç kadın taciz ettin mi?" deyip...

Muharrem İnce muhalefet kanadından gelen tüm baskılara rağmen cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyince CHP'li isimler harekete geçti. CHP'li..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23