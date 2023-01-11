2023-01-11 00:33:28 Microsoft, sesinizi klonlayacak
ABD merkezli teknoloji devi VALL-E isimli yapay zeka 3 saniye içinde sesinizi klonlama özelliğine sahip.
ABD merkezli teknoloji devi VALL-E isimli yapay zeka 3 saniye içinde sesinizi klonlama özelliğine sahip.
Microsoft, VALL-E isimli metinden konuşmaya yapay zeka modelini duyurdu. Yapay zeka, 3 saniyede sesinizi klonlayabilecek.
Yapay zeka çılgınlığına Microsoft da katılıyor.
Microsoft araştırmacıları, üç saniyelik ses örneği verildiğinde bir kişinin sesini simüle edebilen yapay zeka projesini açıkladı.
VALL-E adlı yeni “metinden konuşmaya yapay zeka” modeli, EnCodec adlı bir teknolojiyi temel alıyor.
Microsoft Vall-E yapay zeka nedir? Microsoft, yalnızca üç saniyelik bir ses örneğiyle kişinin sesini taklit edebilen yapay zeka tabanlı modelini duyurdu.
Dalga biçimlerini değiştirerek konuşmayı sentezleyen diğer yöntemlerinin aksine, VALL-E bir kişinin çıkardığı sesi analiz edebiliyor.
Bu bilgiyi bileşenlere ayıran model, eğitim verilerini kullanarak o sesin “codec” bilgilerini çıkarabiliyor.
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