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Teknoloji-Bilişim
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Microsoft, sesinizi klonlayacak

2023-01-11 00:33:28
Microsoft, sesinizi klonlayacak

ABD merkezli teknoloji devi VALL-E isimli yapay zeka 3 saniye içinde sesinizi klonlama özelliğine sahip.

#1
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

Microsoft, VALL-E isimli metinden konuşmaya yapay zeka modelini duyurdu. Yapay zeka, 3 saniyede sesinizi klonlayabilecek.

#2
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

Yapay zeka çılgınlığına Microsoft da katılıyor.

#3
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

Microsoft araştırmacıları, üç saniyelik ses örneği verildiğinde bir kişinin sesini simüle edebilen yapay zeka projesini açıkladı.

#4
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

VALL-E adlı yeni “metinden konuşmaya yapay zeka” modeli, EnCodec adlı bir teknolojiyi temel alıyor.

#5
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

Microsoft Vall-E yapay zeka nedir? Microsoft, yalnızca üç saniyelik bir ses örneğiyle kişinin sesini taklit edebilen yapay zeka tabanlı modelini duyurdu.

#6
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

Dalga biçimlerini değiştirerek konuşmayı sentezleyen diğer yöntemlerinin aksine, VALL-E bir kişinin çıkardığı sesi analiz edebiliyor.

#7
Foto - Microsoft, sesinizi klonlayacak

Bu bilgiyi bileşenlere ayıran model, eğitim verilerini kullanarak o sesin “codec” bilgilerini çıkarabiliyor.

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