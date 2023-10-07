  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

2023-10-07 19:18:51
Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Yazılım ve teknoloji devi Microsoft kendi yapay zeka çipi üzerinde çalışıyor.

#1
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Microsoft son zamanlarda yapay zekaya en fazla yatırım yapan şirketlerin başında yer alıyor.

#2
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Bing Chat ve Windows Copilot gibi yapay zeka odaklı araçlara sahip olan şirket, işin donanım tarafında da yer almak istiyor.

#3
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

İddialara göre Microsoft, Nvidia’nın ekran kartlarını kullanmak yerine kendi yapay zeka çipini geliştirecek.

#4
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Microsoft, önümüzdeki ay düzenlenecek Ignite konferansı için vites artırmış olabilir.

#5
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Şirketin kendi yapay zeka çiplerine yönelik planlarını açıklamaya hazırlandığı iddia ediliyor. “Athena” kod adıyla geliştirilen, şirket içi yapay zeka çipinin detaylandırılması bekleniyor.

#6
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Aslında Microsoft’un yapay zeka çipine yönelik yatırımları yeni değil. Athena’yı en az 2019’dan bu yana geliştiren teknoloji devinin, şu anda yaklaşık 300 çalışanla projeyi hızlandırdığı belirtildi. Piyasaya sürülmesi halinde ise Nvidia H100 gibi popüler ekran kartlarına rakip olabilir.

#7
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Microsoft dahil olmak üzere büyük teknoloji firmaları, yapay zeka araçları için yıllardır Nvidia’nın çiplerine yatırım yapıyor. Bu durum ise Nvidia’nın gelirlerini ve hisse senedi performansını önemli ölçüde artırdı. Ancak Microsoft’un şirket içi yeni çipi, pazardaki dengeleri değiştirebilir.

#8
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

Daha önceki raporlar, Microsoft’un Athena için Nvidia rakibi AMD ile ortaklık kurduğunu öne sürmüştü. Ayrıca Microsoft’un, yapay zeka çalışmaları için AMD’ye finansal destek sağladığı iddiaları olduğunu da göz ardı etmeyelim.

#9
Foto - Microsoft, Nvidia’ya rakip olacak

14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ignite konferansında, Microsoft’un yapay zeka için önemli duyurular yapması bekleniyor. Athena’nın resmileştirilmesiyle birlikte yapay zeka eğitiminde yeni bir çağ başlayabilir.

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım
Teknoloji

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları ABD'yi net bir şekilde rahatsız ediyor. Bu nedenle harekete geçen ABD Ticaret Bakanlığı, Tür..
Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü
Dünya

Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kudüs Tugayları, Nahel Oz’de İsrail'e ait yeni bir askeri üssü ele geçirdi. Çok sayıda t..
Katar'dan flaş İsrail açıklaması
Dünya

Katar'dan flaş İsrail açıklaması

Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

İsrail Ordusu'na büyük şok! Ateşe verildi
Dünya

İsrail Ordusu'na büyük şok! Ateşe verildi

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayı, bu kapsamda İsrail Ordusu'na ait askeri karakolu ateşe verdi.
BM'den İsrail açıklaması
Dünya

BM'den İsrail açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas tarafından İsrail’e karşı başlatılan saldırıları kınadığını açıkladı...
Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki düzenlemeye ilişkin net konuştu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23