2023-01-04 19:08:09 Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor
Arama motoru Bing için atılım yapan Microsoft, Google'ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor.
Arama motoru Bing için atılım yapan Microsoft, Google'ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor.
cMicrosoft, yapay zeka donanımını arttırmak için yeni bir ortaklığa hazırlanıyor.
ChatGPT, Bing arama motoru için geliyor.
Yapay zeka projeleriyle adından söz ettiren OpenAI, geçtiğimiz günlerde ChatGPT isimli bu yapay zeka algoritmasını yayınladı.
Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Microsoft, geneleksel arama motoru furyasını dağıtmak için OpenAI ile iş birliğine gidiyor.
Microsoft, Google’ın önüne geçebilmek adına yoğun bir çalışma içinde Şirket, Bing’i tekdüzelikten çıkarmak için OpenAI ile anlaştı.
The Information’da yer alan habere göre sorulara insan benzeri metin yanıtları veren sohbet robotu ChatGPT, Bing ile uyumlu çalışacak.
Habere göre Microsoft, bu ortaklık için OpenAI şirketine 1 milyar dolar ödeyecek. Elde edilen bilgilere göre yeni ortaklık, Mart ayı bitmeden ilk olarak sahne alacak.
Microsoft, bu alanda arayı oldukça açan Google’ın önüne geçeceğine inanıyor.
OpenAI ChatGPT modeli, bu yılın başında sunulan GPT-3.5 sistemine dayanıyor. Önceki sürümlere kıyasla daha sohbet odaklı olan bu yapay zeka, verdiği cevaplarla şaşırtıyor. Örneğin, kullanıcının sorduğu soruyu takip ederek bir soru hazırlıyor ve uygunsuz mesajlara yanıt vermiyor.
OpenAI, ChatGPT botunu ücretsiz şekilde erişime açmış durumda.
OpenAI hesabı açarak botu test edebilir ve asistan gibi kullanabilirsiniz.
Sosyal medyadaki çoğu kullanıcı botla olan hem komik hem de absürt sohbetlerini yayınlamaya başladı.
Yine de ChatGPT’nin, diğer dil öğrenimi modellerine benzer şekilde, temel bir soruna sahip olduğunu atlamamak lazım.
Ne hakkında konuştuğunu bilmediği için yanlış veya tehlikeli bilgiler üretebilir. Örneğin bazı kullanıcılara zorbalıkla ilgili “olumlu” tavsiyeler verdi.
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