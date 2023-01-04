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Teknoloji-Bilişim
15
Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

2023-01-04 19:08:09
Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Arama motoru Bing için atılım yapan Microsoft, Google'ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

cMicrosoft, yapay zeka donanımını arttırmak için yeni bir ortaklığa hazırlanıyor.

#2
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

ChatGPT, Bing arama motoru için geliyor.

#3
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Yapay zeka projeleriyle adından söz ettiren OpenAI, geçtiğimiz günlerde ChatGPT isimli bu yapay zeka algoritmasını yayınladı.

#4
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Microsoft, geneleksel arama motoru furyasını dağıtmak için OpenAI ile iş birliğine gidiyor.

#5
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Microsoft, Google’ın önüne geçebilmek adına yoğun bir çalışma içinde Şirket, Bing’i tekdüzelikten çıkarmak için OpenAI ile anlaştı.

#6
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

The Information’da yer alan habere göre sorulara insan benzeri metin yanıtları veren sohbet robotu ChatGPT, Bing ile uyumlu çalışacak.

#7
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Habere göre Microsoft, bu ortaklık için OpenAI şirketine 1 milyar dolar ödeyecek. Elde edilen bilgilere göre yeni ortaklık, Mart ayı bitmeden ilk olarak sahne alacak.

#8
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Microsoft, bu alanda arayı oldukça açan Google’ın önüne geçeceğine inanıyor.

#9
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

OpenAI ChatGPT modeli, bu yılın başında sunulan GPT-3.5 sistemine dayanıyor. Önceki sürümlere kıyasla daha sohbet odaklı olan bu yapay zeka, verdiği cevaplarla şaşırtıyor. Örneğin, kullanıcının sorduğu soruyu takip ederek bir soru hazırlıyor ve uygunsuz mesajlara yanıt vermiyor.

#10
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

OpenAI, ChatGPT botunu ücretsiz şekilde erişime açmış durumda.

#11
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

OpenAI hesabı açarak botu test edebilir ve asistan gibi kullanabilirsiniz.

#12
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Sosyal medyadaki çoğu kullanıcı botla olan hem komik hem de absürt sohbetlerini yayınlamaya başladı.

#13
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Yine de ChatGPT’nin, diğer dil öğrenimi modellerine benzer şekilde, temel bir soruna sahip olduğunu atlamamak lazım.

#14
Foto - Microsoft, Google’ın tahtını sarsmaya hazırlanıyor

Ne hakkında konuştuğunu bilmediği için yanlış veya tehlikeli bilgiler üretebilir. Örneğin bazı kullanıcılara zorbalıkla ilgili “olumlu” tavsiyeler verdi.

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