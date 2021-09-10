  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
11
Microlino 2.0 ortaya çıktı

2021-09-10 04:48:49
Microlino 2.0 ortaya çıktı

Küçük elektrikli şehir aracı Microlino, üretime hazır haliyle Münih'te sergilendi.

#1
Foto - 1950'li yılların ortasında iflasın eşiğine gelen BMW, şirkete hemen para kazandıracak, geliştirme maliyeti yüksek olmayan bir model arayışına girdi.

1950'li yılların ortasında iflasın eşiğine gelen BMW, şirkete hemen para kazandıracak, geliştirme maliyeti yüksek olmayan bir model arayışına girdi.

#2
Foto - 1954 Torino Otomobil Fuarı'nda İtalyan üretici Iso Rivolta'nın standında yer alan üç tekerlekli otomobil Iso Isetta böylece BMW'yi iflastan kurtaran model oldu.

1954 Torino Otomobil Fuarı'nda İtalyan üretici Iso Rivolta'nın standında yer alan üç tekerlekli otomobil Iso Isetta böylece BMW'yi iflastan kurtaran model oldu.

#3
Foto - Yalnızca 350 kilogram ağırlığında olan bu araç çok satan bir ürün haline geldi. Fiyatı makul olan otomobil çoğu kişinin satın alabileceği bir sınıftaydı. Ayrıca Isetta için normal bir ehliyet yerine motosiklet ehliyetiyle de kullanılabiliyordu. 8 yıl boyunca üretilen aracın üretimi1962 yılında durduruldu.

Yalnızca 350 kilogram ağırlığında olan bu araç çok satan bir ürün haline geldi. Fiyatı makul olan otomobil çoğu kişinin satın alabileceği bir sınıftaydı. Ayrıca Isetta için normal bir ehliyet yerine motosiklet ehliyetiyle de kullanılabiliyordu. 8 yıl boyunca üretilen aracın üretimi1962 yılında durduruldu.

#4
Foto - Bu minik araç Urban, Dolce ve Competizione olarak üç farklı versiyonla gelecek.

Bu minik araç Urban, Dolce ve Competizione olarak üç farklı versiyonla gelecek.

#5
Foto - Giriş seviyesinde beyaz veya turuncuye parlak siyah tavan eşlik ediyor. Dolce versiyonunda renk paleti genişlerken krom detaylar, beyaz tavan ve LED ışık şetirleri ekleniyor.

Giriş seviyesinde beyaz veya turuncuye parlak siyah tavan eşlik ediyor. Dolce versiyonunda renk paleti genişlerken krom detaylar, beyaz tavan ve LED ışık şetirleri ekleniyor.

#6
Foto - Competizione versiyonunda ise mat gövde renkleri parlak siyah tavanla alınabilecek.

Competizione versiyonunda ise mat gövde renkleri parlak siyah tavanla alınabilecek.

#7
Foto - Quadricycle (Dört tekerli bisiklet) sınıfında olan araçta güvenliği öne çıkarmak adına monokok şasi kullanılmış.

Quadricycle (Dört tekerli bisiklet) sınıfında olan araçta güvenliği öne çıkarmak adına monokok şasi kullanılmış.

#8
Foto - Aracın elektrik motoru 17 hp güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. Bataryalar hariç ağırılığı 435 kilogram olan Microlino 0'dan 50 kilometre hıza 5 saniye ulaşıyor. Modelin azami hızıysa 90 kilometre.

Aracın elektrik motoru 17 hp güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. Bataryalar hariç ağırılığı 435 kilogram olan Microlino 0'dan 50 kilometre hıza 5 saniye ulaşıyor. Modelin azami hızıysa 90 kilometre.

#9
Foto - Araçta 6 kWsa, 10.5 kWsa ve 14 kWsa olarak üç farklı batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryaların sırasıyla 95 km, 175 km ve 230 km menzil sağlayabiliyor. Bataryaların yüzde 80 şarja ulaşması 3-4 saat aralığında sürüyor.

Araçta 6 kWsa, 10.5 kWsa ve 14 kWsa olarak üç farklı batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryaların sırasıyla 95 km, 175 km ve 230 km menzil sağlayabiliyor. Bataryaların yüzde 80 şarja ulaşması 3-4 saat aralığında sürüyor.

#10
Foto - Microlino 2.0'ın başlangıç fiyatı daha önce açıklanmıştı. 12 bin 500 euroluk bu fiyatta bir değişim yok. İlk etapta yıllık 7 bin 500 adet üretilecek araç için şimdiye kadar 24 bin adetlik sipariş alınmış.

Microlino 2.0'ın başlangıç fiyatı daha önce açıklanmıştı. 12 bin 500 euroluk bu fiyatta bir değişim yok. İlk etapta yıllık 7 bin 500 adet üretilecek araç için şimdiye kadar 24 bin adetlik sipariş alınmış.

Ar damarları çatladı! Eser Yenenler ve eşinden 'Mahremiyet' rezaleti
Gündem

Ar damarları çatladı! Eser Yenenler ve eşinden 'Mahremiyet' rezaleti

Genç kızlarının vücutlarının bir meta olarak kullanılarak teşhir edildiği sözde güzellik yarışması Miss Turkey'de bir skandal yaşandı. Rezil..
Bayraktar'dan 'erken doğum' müjdesi
Gündem

Bayraktar'dan 'erken doğum' müjdesi

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, silahlı insansız hava aracı Bayraktar T..
AK Parti'nin masasında bulunan son anket! Numan Kurtulmuş açıkladı
Gündem

AK Parti'nin masasında bulunan son anket! Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, partisinin masasının üzerinde bulunan son seçim anketine ilişkin konuştu.
Yine o mahalle, yine mide bulandıran olaylar! Kadına şiddet, gayrı meşru ilişkiler...
Gündem

Yine o mahalle, yine mide bulandıran olaylar! Kadına şiddet, gayrı meşru ilişkiler...

Magazin çukurunda her geçen gün yeni bir skandal yaşanırken, kokuşmuş mahalleden yine mide bulandıran bir haber gündeme geldi. Yönetmen Çağr..
Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi
Dünya

Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi...
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS yerleştirme sonuçları 2021 | 11 Temmuz’da gerçekleştirilen DGS’nin sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanmış ardından da tercih süreci başlamış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay