Gündem
10
Yeniakit Publisher
MHP'den korkutan açıklama: Hızlıca yaklaşıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHP'den korkutan açıklama: Hızlıca yaklaşıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama yayımlayarak önemli bir uyarıda bulundu.

#1
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yazılı mesaj yayınladı.

#2
"3.Dünya Savaşı'na" dikkat çeken Yalçın, "Orta Doğu ülkelerini yıkıma sürükleyecek, birinci ve ikinci büyük savaştan daha büyük bir topyekûn savaş tehlikesinin hızla yaklaşmakta olduğu görülmüştür. Bu durum karşısında temizlik, tanzim ve siyasi dönüşüm tedbirlerine önce evin içinden ve önünden başlanması icap etmiştir." ifadelerini kullandı.

#3
"Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece dair de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın tarihî çağrısının kamuoyunda, muhataplarında ve bütün toplum kesimlerinde kabul görmesi üzerine, geriye bu olgunun atılacak yeni adımlarla somutlaştırılması kalmıştır. Terörsüz Türkiye olgusunun devlet politikası hâline gelmesinin ardından, bu yönde yapılan hamlelerin toplumsal temellerinin de sağlamlaştırılması yönünde girişimler artmıştır. MHP, Terörsüz Türkiye olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir." dedi.

#4
Yalçın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: "Terörsüz Türkiye olgusu durup dururken ortaya çıkmamıştır. Bu olgu; ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen büyük değişiklik ve dönüşümlerin kaçınılmaz bir neticesidir. Söz konusu üç coğrafi unsur açısından kendini gösteren en hayati ihtiyaç; terörün olmadığı, barış ve sükûnun hüküm sürdüğü bir ortamın tesisidir.

#5
Soğuk Savaş’ın bitmesi sonrasında dünyada jeopolitik ve jeostratejik dengeler altüst olmuş, nevzuhur emperyalist denklemler şekillenmeye başlamıştır. Küresel karmaşayı fırsat bilen emperyalist ülkeler ve taşeronları, terörizmi yeni tahakküm unsuru olarak alabildiğine kullanmaya başlamıştır. Uluslararası terörizm, sadece bölgemizdeki birçok ülkenin toprak bütünlüğünü değil, dünyanın da geleceğini tehdit etmeye başlamıştır. Beşeriyetin ufkunu karartan serseri ve ucu açık tehditler karşısında, öncelikle terörsüz bir ortamın tesisi zaruret hâline gelmiştir.

#6
Bilhassa Orta Doğu ülkelerini yıkıma sürükleyecek, birinci ve ikinci büyük savaştan daha büyük bir topyekûn savaş tehlikesinin hızla yaklaşmakta olduğu görülmüştür. Bu durum karşısında temizlik, tanzim ve siyasi dönüşüm tedbirlerine önce evin içinden ve önünden başlanması icap etmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bilgece teşebbüse girişerek attığı devasa Terörsüz Türkiye adımı, sözünü ettiğimiz bu sebep ve gerekçelere istinat etmektedir. Terörsüz Türkiye’nin yolu; iç siyasi ve sosyal barışın temininden, kardeşlik hukukunun ve bir arada yaşama azminin güçlendirilmesinden geçmektedir.

#7
Terörsüz Türkiye; ülkemizin 40 yılını çalan, binlerce şehit ve gazi verdiğimiz terörle mücadelenin başarıyla ve iç barışla sonlandırılmasıdır. Bu nedenledir ki Sayın Devlet Bahçeli, PKK’nın silahlarını bırakması ve bölücü örgütün feshedilmesi çağrısında bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımızın tarihî çağrısının kamuoyunda, muhataplarında ve bütün toplum kesimlerinde kabul görmesi üzerine, geriye bu olgunun atılacak yeni adımlarla somutlaştırılması kalmıştır. Terörsüz Türkiye olgusunun devlet politikası hâline gelmesinin ardından, bu yönde yapılan hamlelerin toplumsal temellerinin de sağlamlaştırılması yönünde girişimler artmıştır. MHP, toplumsal barışın kâmilen tesisi noktasında üzerine düşen görevi büyük sorumluluk bilinci içinde ve bizi bir arada tutan Cumhuriyet ruhundan aldığı güçle yerine getirmek üzere daha başından beri yoğun siyasi faaliyetlerde bulunmaktadır.

#8
Terörsüz Türkiye olgusunu ilk günden itibaren toplumun bütün kesimlerine kalıcı olarak benimsetmek maksadıyla partimizce çok sayıda etkinlik düzenlenmekte ve hayata geçirilmektedir. Son olarak partimizin bütün kurul üyeleriyle milletvekillerinin; il, ilçe ve belde teşkilatlarının, belediye başkanlarının etkin olarak katıldığı geniş kapsamlı bir yeni faaliyet programı başlatılmıştır. Bu kapsamda, 24 Ekim’den itibaren düzenlenen 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve milletimizin bütün kesimleriyle buluşmanın sağlandığı 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetler, coşku ve heyecanla devam etmektedir. Ziyaret ve sohbet toplantılarında; il, ilçe, belde ve köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca esnaf, sivil toplum örgütleri ve halkın çeşitli kesimleriyle muhtelif mekânlarda bir araya gelinerek talep ve beklentiler kaydedilmektedir. 24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız yeni faaliyet ve çalışma programında bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede toplam 1435 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ziyaret ve sohbetlere milletimizce yoğun ilgi gösterilmektedir.

#9
Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, Terörsüz Türkiye hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, Terörsüz Türkiye olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir."

