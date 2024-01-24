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Siyaset
5
MHP’den flaş "yerel seçim" açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

2024-01-24 18:28:42
MHP’den flaş “yerel seçim” açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Milliyetçi Hareket Partisi, 2'si büyükşehir ilçesi, 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

#1
Foto - MHP’den flaş "yerel seçim" açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Ağrı MHP’nin Ağrı’da belediye başkan adayları şöyle: "Eleşkirt Belediye Başkan adayı Fesih Kösen, Patnos Belediye Başkan adayı Bilal Şimşek, Taşlıçay Belediye Başkan adayı Hakim Taşdemir." Bilecik MHP’nin Bilecik belediye başkan adayları şöyle: "Bozüyük Belediye Başkan adayı Bahadır Çetin, Gölpazarı Belediye Başkan adayı İbrahim Cebeci, İnhisar Belediye Başkan adayı Abdullah Törenci, Osmaneli Belediye Başkan adayı Ömer Oyar, Pazaryeri Belediye Başkan adayı Gökhan Değirmen, Söğüt Belediye Başkan adayı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkan adayı İlhan Özden." Çorum MHP’nin Çorum’da belediye başkan adayları şöyle: "Mecitözü Belediye Başkan adayı Okan Arık, Ortaköy Belediye Başkan adayı Ramazan Öncül, Oğuzlar Belediye Başkan adayı Ali Yarbaşı." Hakkari MHP’nin Hakkari’de belediye başkan adayları şöyle: "Çukurca Belediye Başkan adayı Naci Sevinç, Derecik Belediye Başkan adayı Erkan Kaya, Şemdinli Belediye Başkan adayı Halim Yıldırım."

#2
Foto - MHP’den flaş "yerel seçim" açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Iğdır MHP’nin Iğdır’da belediye başkan adayları şöyle: "Aralık Belediye Başkan adayı Ümit Ok, Karakoyunlu Belediye Başkan adayı Bayram Ali Ballı, Tuzluca Belediye Başkan adayı Sinan Kelat." Isparta MHP’nin Isparta’da belediye başkan adayları şöyle: "Şakirkaraağaç Belediye Başkan adayı Mevlüt Karataş, Uluborlu Belediye Başkan adayı Güler Küçükeroğlu, Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Mevlüt Baysal." Muş MHP’nin Muş’ta belediye başkan adayları şöyle: "Bulanık Belediye Başkan adayı Kasım Özenç, Hasköy Belediye Başkan adayı Cemal Orbay, Korkut Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Söylemez, Malazgirt Belediye Başkan adayı Mustafa Yıldırım, Varto Belediye Başkan adayı Seraceddin Solhan." Siirt MHP’nin Siirt’te belediye başkan adayları şöyle: "Baykan Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dilmaç, Eruh Belediye Başkan adayı Tahir Keskin, Kurtalan Belediye Başkan adayı Kamuran Sözuncu, Pervari Belediye Başkan adayı Ali Batur, Şirvan Belediye Başkan adayı Ertunç Ensarioğlu, Tillo Belediye Başkan adayı Adil Alkın."

#3
Foto - MHP’den flaş "yerel seçim" açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Sinop MHP’nin Sinop’ta belediye başkan adayları şöyle: "Erfelek Belediye Başkan adayı Ferhat Köklü, Gerze Belediye Başkan adayı Mustafa Öz, Türkeli Belediye Başkan adayı Satı Gürel." Şırnak MHP’nin Şırnak’ta belediye başkan adayları şöyle: "Beytüşşebap Belediye Başkan adayı Mazlum Güler, Güçlükonak Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, İdil Belediye Başkan adayı Bülent Şekirden, Silopi Belediye Başkan adayı Mehmet Karahanlı, Uludere Belediye Başkan adayı Nazmi Akyürek." Tunceli MHP’nin Tunceli’de belediye başkan adayları şöyle: "Çemişgezek Belediye Başkan adayı Hasan Hayri Kandu, Hozat Belediye Başkan adayı Tayyar Orhan, Mazgirt Belediye Başkan adayı Niyazi Korkmaz, Nazımiye Belediye Başkan adayı Caner Turmuş, Ovacık Belediye Başkan adayı Kamil Arslan, Pertek Belediye Başkan adayı İrfan Sağlıyan, Pülümür Belediye Başkan adayı Asım Koçoğlu."

#4
Foto - MHP’den flaş "yerel seçim" açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Zonguldak MHP’nin Zonguldak’ta belediye başkan adayları şöyle: "Kilimli Belediye Başkan adayı Serdar Yaralı, Kozlu Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir." Öte yandan, Kastamonu Daday Belediye Başkan adayı Necmettin Pirci, Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan adayı Levent Şenol, Sivas Ulaş Belediye Başkan adayı Turan İlbey oldu.

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