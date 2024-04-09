MHP’den flaş “seçim” kararı! Bu adımı attıklarını tüm Türkiye’ye duyurdular

YSK’ya gelerek olağanüstü itirazda bulunduklarını belirten MHP’li Alim Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Geçersiz oyların sayımı ile ilgili yapılan işlem sonucunda maalesef yırtık sandık çuvalı başta olmak üzere mühürsüz torbayla gelen çuvallar, 2 boğumlu olmayan sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarını çıkmadığı sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarının ayrılıp bağlanıp mühürlenmediği çuvallar, yine geçerli ve geçersiz oy pusulalarının karıştığı sandık çuvalları geçerli, oyların arasından hatalı basılmış oy pusulalarının çıktığı sandık çuvalları, yeniden sayım tutanağının yanlış düzenlendiği sandık çuvalları, yine sandık kurulunun geçersiz oyların eksik çıktığı sandıklarda tüm oyların yeniden sayımını reddettiği sandık çuvalları, geçersiz oyların içinden geçerli o çıkan sandık çuvalları olmak üzere toplam 549 sandığı 275 adetinde usulsüzlük tespit ettik” ifadelerini kullandı. Başvuruda seçimlerin iptali ve yenilenmesi talep edildi.