Özdemir, MHP'nin 15. Olağan Kongresi sürecinde 2028 genel seçimleri için adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan ettiklerini ve ardından Erdoğan'ın 10 Eylül 2026'da Rize'deki konuşmasında yaklaşan seçimlere ilişkin mesaj verdiğini hatırlatarak, ''Bu tarihten çok değil bir hafta sonra önümüze gelen ne yazık ki hiçbirimizin tasvip edemeyeceği gelişmelerle isterseniz adına 'fon' deyin, isterseniz borsadaki 'spekülatif işlemler' deyin bu tür olumsuz gelişmelerin yansımasıyla karşı karşıya kaldık" dedi. Karşı karşıya kalınan olumsuzluklara karşı MHP'nin hazırladığı yeni planı da paylaşan Özdemir, '' Her şeyden evvel MHP; Türkiye'yi önceleyen, Türkiye sevdasıyla Türk Milleti'ni aklından ve yüreğinden bir an olsun çıkarmayan anlayışı ve duruşuyla beraber yoluna devam ederken, karşı karşıya kaldığımız bütün olumsuzlukları; milliyetçi, ülkücü hareketin kendi sistemli, planlı çalışmasıyla beraber önümüzdeki dönemde inşallah bu sorun ve sıkıntıları aşmayı hedefleyen yeni bir stratejiyle aziz milletimizin karşısındadır. Bu stratejimizin genel adı 'Yağmur Stratejisi'dir. Dolayısıyla MHP'nin 4 aşamalı olarak öngördüğü Yağmur Stratejisi kapsamında Türkiye'de 2028 yılında yapılacak seçimlerle beraber cumhurbaşkanımızın 3. dönem inşallah cumhurbaşkanı seçilmesiyle yürütme organında Recep Tayyip Erdoğan, yasamada yani mecliste Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı ve dünyada da Türk Yüzyılı, Türk Asrı şiarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bütün bunlar Türkiye'nin gelecek yüzyılını planlamada, bizim ortaya koymuş olduğumuz irademizin ve kararlılığımızın yansımasıdır" ifadelerini kullandı.