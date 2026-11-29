Haberde, 6 adet F-35'in Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasının, Türkiye'nin F-35 programına tam dönüşü için aşılması gereken kritik eşiklerden biri olduğu ifade edildi. Türkiye'nin aylar süren çalışmalar sonucunda geliştirdiği ve Washington ile paylaştığı hukuki argümanı bu ziyarette ABD'li muhataplarına sunacağının altı çizilen haberde, bu argümanlar ile öncelikli hedefin 6 uçağın teslimatı olduğu dile getirildi.