ABD ve Türkiye F-35’ler için yeniden masaya oturuyor! Yunan basını Ankara’nın sunacağı formülü yazdı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile S-400, CAATSA yaptırımları, F-16 tedariki ve F-35 savaş uçakları programını görüşmek üzere Washington'a gidiyor. Görüşmeyi yakından izleyen Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Ankara'nın yaptırımlar yürürlüğe girmeden önce satın alınan 6 adet F-35'in teslimatını kapsayan hukuki argümanını masaya koyarak program dönüşünde önemli bir fırsata sahip olduğunu yazdı.