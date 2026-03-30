MHP’deki “ajan” polemiğinde Sedat Peker bombası! Beklenmedik istifa sonrası yakın markaja aldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in "ajan" polemiği sonrası gelen sürpriz istifası, Sedat Peker’i harekete geçirdi.
MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından Sedat Peker’in, Yönter’le kavgalı olduğu bilinen Eyyup Yıldız’ı takibe alıp eski paylaşımlarını beğenmesi gündem oldu.
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından Peker’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ı takibe aldığı görüldü. Peker’in ayrıca Yıldız’ın geçmişe dönük paylaşımlarını da beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu hamle, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olurken, gelişmenin zamanlaması dikkat çekti.
MHP'li Yönter, 27 Mart Cuma günü sosyal medya hesabından, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak...” paylaşımını yapmıştı. Daha sonrasında ise Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Yönter'in "ajan" iddiasının hedefinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın olduğu ileri sürülmüştü.
