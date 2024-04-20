MHP, “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek yerin dibine sokmuştu! AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’ye bir şok daha! Neye uğradığını şaşıracak

Bu yazıyı Batıcı Gezi Ayaklanması'nın yıldönümü vesilesiyle yazmadım. Vesilesi, 17 Nisan'da Hürriyet Gazetesi'nde Abdulkadir Selvi yazısındaki şu ifadelerdir: "Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor." Anlaşılan Sayın Selvi Gezi Ayaklanması'nda nelerin yaşandığını unutmuş; Hatırlatayım dedim! İllâ 'baharın gelmesi'nde ısrar ediyorsa ben de acizane fikrimi beyan edeyim: Tek çiçekle bahar olmaz. FETÖ'cüler de serbest bırakılsın. Bakın bakalım ülkeye bahar nasıl geliyor! Geziciler ve FETÖ'cüler dışarıda bir araya gelip Gezi Ayaklanması'nda ve 15 Temmuz işgal teşebbüsünde nerede hata yaptıklarını konuşup taktiksel çözümlemeler yaparlar. Bir dahaki ayaklanma için, 'iklimi değişen' Türkiye'nin havasını ciğerlerine doldurup enerji depolarlar. Her şey de çok güzel olur değil mi Sayın Selvi? Nasıl olsa canına kastedilen Başkan Erdoğan'dı siz değildiniz!”