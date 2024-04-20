2024-04-20 10:18:00 MHP, “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek yerin dibine sokmuştu! AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’ye bir şok daha! Neye uğradığını şaşıracak
Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi Parkı Davası sanıklarının hapiste tutulmasına dair söylediği cümleler gündem olmuştu. Selvi yazısında "Kavala ve Gezi Davası tutuklularının Türkiye'ye ve AK Parti’ye ne yararı olduğunu" sormuştu. Selvi'nin yazısı üzerine MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan çok sert tepki gelmişti. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selvi'nin yazısından alıntı yaparak ''Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kılıç artığıdır!'' ifadelerini kullanmıştı. Selvi’ye bir tepki de Star yazarı Yakup Köse’den geldi. Köse, “Anlaşılan Sayın Selvi Gezi Ayaklanması'nda nelerin yaşandığını unutmuş; Hatırlatayım dedim” ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti: