MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın resmen bombaladı: “Bu, hıyanetten daha beter bir satılmışlık halidir”

İstanbul'u kaybetmemek uğruna belediyeler ve meclis üyeliklerinin Dem Partiye peşkeş çekilmesini, şehitlerimizin gizli ve açık katillerinin kamu kadrolarında yuvalanmasını göze alabilmek, gaflet ve hıyanetten daha beter bir satılmışlık hâlidir. CHP-Dem Parti iş birliği, kent ittifakı değil; mega kentin intiharıdır, devletin harim-i ismetine namahrem elinin değmesidir. İpotekle kazandığınız belediyeleri kaybetmemek için şehitlerimizin ruhlarına azap etmeyi, ailelerinin yüzüne utanmadan bakmayı, milletin kutsallarını çiğnemeyi göze alıyorsunuz. Katiller sürüsüyle oy uğruna ipleri koparmamak için bütün toplumsal hassasiyetleri çiğniyorsunuz. Bu aymazlık cüretkârlık, çıkarcılık ve siyasi ahlaksızlığınızın bedelini 31 Mart'ta hem sandıkta, hem de kamu vicdanında ağır şekilde ödeyeceksiniz."