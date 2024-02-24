2024-02-24 14:22:40 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın resmen bombaladı: “Bu, hıyanetten daha beter bir satılmışlık halidir”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; CHP-DEM Parti birlikteliğine sert tepki gösterdi, CHP'nin İstanbul'u kaybetmemek için belediyeler ve meclis üyeliklerini DEM Parti'ye peşkeş çektiğini söyledi. Yalçın, "Şehitlerimizin gizli ve açık katillerinin kamu kadrolarında yuvalanmasını göze alabilmek, gaflet ve hıyanetten daha beter bir satılmışlık hâlidir" ifadesini kullandı. Yalçın, "Terör uzantısından medet umanlara gerekli yanıtı, yok saydıkları Türk Milleti 31 Mart'ta verecek" dedi.