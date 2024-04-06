'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Tren seferine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini aktaran Helin Gözde Yılmaz da böyle bir turu her zaman hayal ettiğini aktardı. Yılmaz, trende bulunmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek, "Kilometrelerce yol giderken, şehirler değişiyor ama odan aynı kalıyor. Herkesin hayatında bir kere de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. İmkan olursa diğer turları da denemek isterim." dedi.