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'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

2024-04-06 14:05:40
'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi. Turda, seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdi ve yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.

#1
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" tanıtım turunu tamamladı.

#2
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak turistik trenin, 19 Nisan'daki ilk seferi öncesi tanıtım turu gerçekleştirildi.

#3
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Turda, seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdi ve yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu. Bölgedeki tarihi yerleri ziyaret eden katılımcılar, yöresel lezzetlerin tadına bakarken yerel ürünleri de satın alma fırsatı yakaladı.

#4
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Diyarbakır TSO Başkanı Kaya karşıladı Turistik treni karşılayan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı değerlendirmede, kentin en güçlü yanlarından birinin de turizm olduğunu söyledi.

#5
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

"Mezopotamya Ekspresi"nin şehrin tanıtımı için çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Kaya, "Yılda 1 milyonu aşkın turistin hem esnafımıza hem de kentimize önemli katkıları var ama bu trenle Ankara'dan Diyarbakır'a kadar ülkemizin güzellikleri görülecek ve duracağı kentlere de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına söz konusu seferi başlattıkları için teşekkür eden Kaya, "Kentimizin ve bölgemizin turizminin gelişmesi anlamında çok önemli. Biz de üzerimize düşen her türlü çalışmayı yaptık. İnsanların bölgeyi görmesinde, tanımasında çok önemli bir araç olacak." dedi.

#7
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Katılımcılar seferden memnun ayrıldı Kızı Melina ile seyahat eden İlkim Kutval, turun katılmayı çok istedikleri bir etkinlik olduğunu söyledi. Kutval, yolculuğun kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Kaldığımız kabini süsleyerek çok rahat bir yolculuk geçirdik, gayet keyifliydi."diye konuştu.

#8
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

İzmir'den gelerek tura katıldığını söyleyen Mehmet Çoban ise seyahati ve farklı şehirlerde yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi. Çoban, yolculuğun çok konforlu olduğunu ve özellikle gezginler için ideal olduğunun altını çizerek, "Yolculuk boyunca ülkenin güzel manzaralarına şahit olurken, kendinden de bir parça buluyorsun. Çok keyif aldım, bence herkes keyif alacaktır." dedi.

#9
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Didem Hazıray da yolculuğa arkadaşıyla katıldığını belirterek, "Tur, zamanda yolculuk yapmak gibi hissettiriyor. Uzun zamandır planlarım arasındaydı. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Tren seferine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini aktaran Helin Gözde Yılmaz da böyle bir turu her zaman hayal ettiğini aktardı. Yılmaz, trende bulunmanın çok güzel bir his olduğunu belirterek, "Kilometrelerce yol giderken, şehirler değişiyor ama odan aynı kalıyor. Herkesin hayatında bir kere de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. İmkan olursa diğer turları da denemek isterim." dedi.

#11
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Seferler 19 Nisan'da başlıyor TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferin ilkinin Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, dönüş treninin ise Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket etmesi bekleniyor.

#12
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

"Mezopotamya Ekspresi"nde toplam 180 yolcu kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagon bulunuyor. Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödeyecek.

#13
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor. Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor.

#14
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Konuklarına eşsiz doğa manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk yaşatacak olan turistik tren, Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

#15
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treninden kartpostallık görüntüler...

#16
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#17
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#18
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#19
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#20
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#21
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#22
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#23
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#24
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#25
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#26
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#27
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#28
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#29
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#30
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#31
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#32
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#33
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#34
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#35
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

#36
Foto - 'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

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