Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun olan çini ustası Kemal Güler (59), öğrencilik yıllarında severek başladığı çini sanatına mezun olduktan sonra açtığı atölyesinde 30 senedir devam ediyor. Sanatını çok sevdiğini anlatan Güler, ömrünün sonuna kadar sağlığı el verdiği müddetçe devam edeceğini söyledi. Sanatına başlarken bir ustasını olmadığını ve öğrendiği her şeyi deneyerek bulduğunu söyleyen Güler, ustasının olmasını çok istediğini belirtti. Güler, Mevlana Müzesinin yeşil kubbesinin bu yıl tamamlanan restorasyon sürecinde kendi ürettiği çinilerin kullanıldığını ve bunun kendisini onurlandıran, mutlu eden bir iş olduğunu ifade etti.