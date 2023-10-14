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Yaşam
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Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

2023-10-14 20:47:46
Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

Üniversite yıllarında öğrendiği çini sanatını Mevlana Müzesinin yeşil kubbesinin restorasyonunda kullanılan çinileri yaparak taçlandırdı.

#1
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

Konya'da üniversite yıllarında çini sanatını öğrenen ve sonrasında çini atölyesi kuran Kemal Güler, çok sevdiği sanatını ömrünün sonuna kadar devam ettirmek istiyor. Güler, Mevlana Müzesinin yeşil kubbesinin restorasyonunda atölyesinde yapılan çinilerin kullanılmasının kendisini onurlandırdığını söyledi.

#2
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun olan çini ustası Kemal Güler (59), öğrencilik yıllarında severek başladığı çini sanatına mezun olduktan sonra açtığı atölyesinde 30 senedir devam ediyor. Sanatını çok sevdiğini anlatan Güler, ömrünün sonuna kadar sağlığı el verdiği müddetçe devam edeceğini söyledi. Sanatına başlarken bir ustasını olmadığını ve öğrendiği her şeyi deneyerek bulduğunu söyleyen Güler, ustasının olmasını çok istediğini belirtti. Güler, Mevlana Müzesinin yeşil kubbesinin bu yıl tamamlanan restorasyon sürecinde kendi ürettiği çinilerin kullanıldığını ve bunun kendisini onurlandıran, mutlu eden bir iş olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

Sanatına başlama süreci anlatan çini ustası Kemal Güler, “Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun olduktan sonra çini ve seramik atölyesi kurup iş hayatına başladım. Yaklaşık 30 yıldır atölyede çalışmaktayım. Öğrencilik zamanlarında seramik ve çini üzerine çalışmaktaydım. Mezun olduktan sonra da atölye kurarak devam ettim. Bu işi severek yapıyorum” dedi.

#4
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

#5
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

#6
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

#7
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

#8
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

#9
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

Kendi kendime öğrendim ne yaptıysam. Ustam olsa daha iyi olurdu. Bazen bilemediğim, takıldığım konular olduğu zaman ustama sorsaydım mutlu olurdum. Belli yaştaki çocukların geleneksel sanatlara çok ilgisi var. Genelde ilgiyle, severek sorular soruyorlar. Belli yaşın üzerindekilerin maalesef pek fazla ilgisi yok. Yeni nesilden umutluyum” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Mevlana Müzesinin yeşil kubbesi bu atölyeden

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