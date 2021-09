Mevlana Celaeddin-i Rumi’nin hayatının anlatılacağı Mevlana dizisinin kadrosunda Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe , İlker Aksum, Ushan Çakır, Altan Gördüm, Erdal Yıldız, Levent Can , Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Yusuf Çim , Mert Karabulut, Semra Dinçer, Baki Davrak , Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan, Can Nergis ve Haluk Piyes gibi isimler var.