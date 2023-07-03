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Dünya
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Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

2023-07-03 09:21:59
Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

Fransız ip cambazı, Barcelona’da metrelerce yüksekte tehlikeli bir gösteri yaptı.

#1
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

Fransız ip cambazı ve sanatçı Nathan Paulin, Barselona şehrindeki Plaza de Catalunya meydanınında ip üzerinde yürüdü.

#2
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

Fransız ip cambazı ve sanatçı Nathan Paulin, GREC festivali kapsamında İspanya'nın Barselona şehrindeki Plaza de Catalunya meydanının üzerinde ip üzerinde yürüdü.

#3
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#4
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#5
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#6
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#7
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#8
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#9
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#10
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#11
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#12
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

#13
Foto - Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü

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