2023-07-03 09:21:59 Metrelerce yüksekte ip üzerinde yürüdü
Fransız ip cambazı, Barcelona’da metrelerce yüksekte tehlikeli bir gösteri yaptı.
Fransız ip cambazı, Barcelona’da metrelerce yüksekte tehlikeli bir gösteri yaptı.
Fransız ip cambazı ve sanatçı Nathan Paulin, Barselona şehrindeki Plaza de Catalunya meydanınında ip üzerinde yürüdü.
Fransız ip cambazı ve sanatçı Nathan Paulin, GREC festivali kapsamında İspanya'nın Barselona şehrindeki Plaza de Catalunya meydanının üzerinde ip üzerinde yürüdü.
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