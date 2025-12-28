  • İSTANBUL
Meteorolojiden yoğun kar uyarısı: Bu illere dikkat!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı: Bu illere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdrülüğü yılın mson haftasında hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, 3 il için turuncu, 7 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya başlamadan önce hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Açıklamada, 3 il için turuncu, 7 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde; Sarı kodlu uyarı: Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop Turuncu kodlu uyarı: Şırnak, Hakkari, Van

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR Ülke genelinde hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir./ kaynak: haber7

