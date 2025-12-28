  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın sırrındaki "kol uçuşu" detayını paylaştı: Bir ilke imza atıldı...    

Gökyüzünden denize, karadan uzaya: Türkiye savunmada çağ atlattı! İşte 2025 yılına damga vuran büyük savunma projeleri

Bakan Bolat'tan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı: Fırsatçılara aman vermeyeceğiz

En zengin ve en yoksul iller belli oldu! Karadeniz ili fark attı!

Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde heyecan başlıyor: İlk kuralar yarın çekiliyor

Canan Karatay önerdi: İşte hafıza için en değerli kahvaltılık bunlar... Mutlaka uygulayın...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan CHP’ye Sert Eleştiriler! “Dezenformasyon ve İkiyüzlülük” Tepkisi

Umut yürüyüşü! Nesli tehlike altındaydı denizle buluştular

Gümüş'ün ateşi sönmüyor: Yeni rekor geldi!
Tarım
14
Yeniakit Publisher
Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

Türkiye, 2025 yılını tarım sektöründe hem doğa olaylarının zorluklarıyla hem de radikal yapısal dönüşümlerle geride bıraktı. İç ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan kuraklık ve mevsim dışı don olayları özellikle buğday ve arpa rekoltesinde 'e varan kayıplara neden olurken; meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde $,4'lük sert bir düşüş yaşandı. Bitkisel üretimdeki bu dalgalı tabloya rağmen hayvansal üretimde tavuk eti ve yumurta üretimi Ekim ayı itibarıyla rekor seviyelere ulaştı.

#1
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

Türkiye'nin 2025'te tarım ve su yönetiminde karşı karşıya kaldığı riskler, uyguladığı destekler ve yürüttüğü yeni projeler, açıklanan verilerle daha görünür hale geldi. Zirai don ve kuraklıktan dijital dönüşüme, tarımsal desteklerden su planlamasına kadar birçok başlıkta önemli gelişmeler yaşandı.

#2
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- ZİRAİ DON VE DESTEKLER AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ilk aylarında etkili olan ılık hava yalancı bahar etkisi yaparak meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Ardından nisan ayı döneminde 65 ilde yaşanan don olayı, 16 üründe ciddi hasar oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, kasım ayı itibarıyla dondan etkilenen üreticilerin hesaplarına yaklaşık 23 milyar lira zirai don desteği aktardı. Bu süreçte TARSİM, kuraklık, don ve aşırı yağış risklerinin teminat kapsamını genişletti, prim desteğini artırdı. Köy bazlı verim sigortasında destek oranı yüzde 70'e çıkarılırken gelir koruma sigortasının da yaygınlaştırıldığı açıklandı.

#3
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- KURAKLIK BİRÇOK BÖLGEDE SU KRİZİNE YOL AÇTI Türkiye'de, yağışlardaki azalma ve artan sıcaklıklar kuraklığı derinleştirdi. Söz konusu dönemde İç Anadolu ve Güneydoğu'daki tarım havzalarında toprak nemi kritik seviyelere geriledi. Trakya, İzmir ve Bursa'da barajlar tükenme noktasına geldi, İzmir ve Bursa'da su kesintileri uygulanırken İstanbul ve Ankara'da da baraj dolulukları kritik seviyelere düştü. Bakanlık ağustosta Türkiye'nin su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve verimli şekilde kullanmak için 10 yıllık Ulusal Su Planı'nın yol haritasını paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık riski altında olan Eğirdir Gölü için eylem planını uygulamaya başladıklarını, Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de benzer eylem planlarının tamamlanarak 2026'da uygulamaya geçileceğini bildirdi.

#4
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- YÜKSEK DÜZEYLİ TARIM BAKANLARI PANELİ Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli,"Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla kasım ayında İstanbul'da düzenlendi. Gıda ve su israfına karşı küresel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarına yön verilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

#5
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- SULAMA ALTYAPISI MODERNİZE EDİLİYOR Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliğindeki Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından 757,1 milyon avro tutarında kredi onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının tahsis edeceği kaynakla yürütülecek proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından uygulanacak. Ayrıca DSİ, Ulusal Su Kurulu'nun 4'üncü toplantısında Türkiye'nin su yönetimine ilişkin yeni hedefleri ele aldı. Bakan Yumaklı, sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak 321 projeyi hayata geçireceklerini duyurdu.

#6
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- GENEL TARIM SAYIMI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 Temmuz 2025'te ülke genelinde 2025 Genel Tarım Sayımı'nı başlattı. Bu kapsamda, 2 milyon 750 bin tarımsal işletme ile 18 milyon 840 bin parsele ilişkin veri toplanıyor. Çalışmanın yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, tarımsal alanlar, tarım işletmelerinin tasarrufunda olan diğer tarım dışı alanlar, tarımsal alet ve makineler ile tarımsal istihdam gibi veriler derleniyor.

#7
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- KAREKOD UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla karekod uygulamasını 7 Haziran 2024'te başlattı, ardından 28 Temmuz 2025 itibarıyla tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale getirdi. Böylece tüketicilerin ürünün üretim yeri, içeriği ve denetim geçmişine kolayca ulaşması sağlanırken sahte ve güvensiz ürünlerin tespitinde yeni döneme geçildi.

#8
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- DSİ YATIRIMLARI DSİ tarafından 2025'te 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atıksu tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 HES olmak üzere toplam 321 tesis tamamlandı. Bu tesislerle 70 bin 213 hektar alan sulamaya açıldı. Yıllık 7,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlanması ve 64 bin kişiye tarımsal istihdam sağlanması hedefleniyor.

#9
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- TEKNOFEST 2025'TE TARIM TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKTI İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2025'te tarım özel bir yer tuttu. Etkinlikte ilk kez 2 bin 500 metrekarelik "akıllı ahır" alanı kurularak, sütün sağımından gübre temizliğine, tropikal meyve hasat sistemlerine kadar birçok işin tek tuşla yapılabildiği teknolojiler tanıtıldı. Tarım Teknolojileri Kümelenmesinin (TÜME) "Gıdada Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda gençlere tarımın yeni nesil uygulamaları anlatıldı.

#10
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- IPARD DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR Tarımın modernleşmesi, kırsal gelirlerin artırılması, gıda üretimi ve işleme yatırımlarının geliştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği bir destek mekanizması IPARD-III kapsamında 81 ilde hibeler veriliyor. Bu kapsamda bu zamana kadar Türkiye genelinde 5 milyar avroluk yatırım gerçekleşti, 105 bin civarı istihdam sağladı ve 26 bin proje desteklendi.

#11
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- BİTKİSEL ÜRETİMDE DÜŞÜŞ TAHMİN EDİLDİ TÜİK'in "Bitkisel Üretim 2. Tahmini, 2025" verilerine göre toplam bitkisel üretimde geçen yıla göre düşüş bekleniyor. Üretim miktarlarının, 2025 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretimin yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 30,4 azalacağı öngörülüyor. Toplam üretimin tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyve ve baharat grubunda ise 19,8 milyon ton olması tahmin edildi.

#12
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- HAYVANSAL ÜRETİMDE SON DURUM Öte yandan, büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 189 bin baş oldu. Sığır sayısı yılın ilk yarısında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin başa çıkarken manda sayısı yüzde 2,3 azalarak 158 bin başa düştü. Küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyon 206 bin baş olarak kaydedildi. Koyun sayısı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin başa, keçi sayısı yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin başa yükseldi.

#13
Foto - Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

- TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI YÜKSELDİ TÜİK'in, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) rakamlarında Ağustos 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 artış gerçekleşti. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,07, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 28,51 artış kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!
Siyaset

Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve İBB İtfaiye Daire Başkanı emekli Albay Remzi Albayrak’ın Şile ve Bayr..
ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’
Gündem

ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’

Yayın ihalesi sürecinde yerli ve milli bir duruş sergilemek yerine şov peşinde koşan Sadettin Saran, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda ..
İtiraf geldi: 'Abimi Trump öldürttü!'
Dünya

İtiraf geldi: 'Abimi Trump öldürttü!'

ABD Adalet Bakanlığının yayınladığı belgelerde, Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in Federal Araştırma Bürosu'na, abisinin yetkililere..
İstanbul'da İETT kabusu
Gündem

İstanbul'da İETT kabusu

CHP'li yönetimin beceriksizliği mega kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için adeta kabus oldu. Son olarak Fatih’te İETT otobüsünün çarptığ..
Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu
Sosyal Medya

Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu

Bir sokak röportajında aynı aileden iki kardeşin şeriat ve laiklik konusundaki zıt görüşleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Röportaj,..
İran'dan İsrail'e Somaliland tepkisi
Dünya

İran'dan İsrail'e Somaliland tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör devleti İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararını kınadı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23