Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu
Türkiye, 2025 yılını tarım sektöründe hem doğa olaylarının zorluklarıyla hem de radikal yapısal dönüşümlerle geride bıraktı. İç ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan kuraklık ve mevsim dışı don olayları özellikle buğday ve arpa rekoltesinde 'e varan kayıplara neden olurken; meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde $,4'lük sert bir düşüş yaşandı. Bitkisel üretimdeki bu dalgalı tabloya rağmen hayvansal üretimde tavuk eti ve yumurta üretimi Ekim ayı itibarıyla rekor seviyelere ulaştı.