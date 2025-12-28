Gökyüzünden denize, karadan uzaya: Türkiye savunmada çağ atlattı! İşte 2025 yılına damga vuran büyük savunma projeleri

TAYFUN vurdu, Bayraktar TB2T-AI SİHA uçtu Şubat ayında ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı imha etti. TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, yoğun kış şartlarında alçak irtifa soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye’nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını icra etti. ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlandı. Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başlayarak gökyüzündeki yerini aldı. Bayraktar KIZILELMA, Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. MURAD AESA Radarı gökyüzünde, Bayraktar TB3'ten ilk atış Mart ayında Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ROKETSAN'ın geliştirdiği KARA ATMACA füzesi, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi. TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti yüksek hızda hareket eden hedefi tam isabetle vurdu. HAVELSAN, Gemi Veri Dağıtım Sistemi'nde kullanılan ve yurt dışından alınan ticari tipteki elektronik kartları millileştirdi. Baykar, dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo ile başta insansız sistemler olmak üzere yapay zeka ve uzay konularında da işbirliği anlaşması imzaladı. Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. ASELSAN'ın GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi.