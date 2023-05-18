2023-05-18 08:09:48 Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu
Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil 20 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin hava durumu sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Bugün beklenen yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 18 Mayıs perşembe günü hava durumu raporu...