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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

2024-05-12 09:00:44
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; sıcaklıkların iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. MeteoUyarı Sistemi'nde de 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. 12 kentte gök gürültülü sağanak, 5 ilde fırtına, Van ve Hakkari'de de kar erimesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

#1
Foto - Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

#5
Foto - Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#6
Foto - Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...

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