2024-05-12 09:00:44 Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için alarm verildi: Sağanak ve kuvvetli fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; sıcaklıkların iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. MeteoUyarı Sistemi'nde de 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. 12 kentte gök gürültülü sağanak, 5 ilde fırtına, Van ve Hakkari'de de kar erimesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...