Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kar geliyor İstanbul için tarih verildi

Sıcaklıklar azalıyor Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun Kar Yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.