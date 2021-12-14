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Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kar geliyor İstanbul için tarih verildi

2021-12-14 09:12:41
Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kar geliyor İstanbul için tarih verildi

Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre ülke genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken yurdun yüksek kesimleri yoğun kar yağışı altında kalacak. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

#1
Foto - 14 Aralık Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde soğuk hava ve kar etkili olacak. Bugün ülke genelinde sağanak yağmur etkili olurken yurdun yüksek kesimlerine yağacak. 20 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İşte güncel hava durumu raporu...

14 Aralık Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde soğuk hava ve kar etkili olacak. Bugün ülke genelinde sağanak yağmur etkili olurken yurdun yüksek kesimlerine yağacak. 20 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İşte güncel hava durumu raporu...

#2
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise Yoğun Kar şeklinde olması bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise Yoğun Kar şeklinde olması bekleniyor.

#4
Foto - Sıcaklıklar azalıyor Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun Kar Yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar azalıyor Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun Kar Yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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