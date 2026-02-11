  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı Beyaz yaka kıyımı çığ gibi büyüyor Amerikan rüyası bitti Zilletin adı “karizma” oldu! ABD’li Vance, Aliyev’in Siyonist dostluğunu kameralar önünde alay ederek anlattı Altın pusuda! Kritik veriye az kaldı İçişleri Bakanı değişti, AK Partili Şamil Tayyar’dan çarpıcı yorum geldi: Bu tarihimizde ilk defa oluyor Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda! Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, “büyük çöküş” sesleri arşa ulaştı Türkiye korkusu ittifak yaptırdı! Yunanistan ve Hindistan’dan Ankara’ya karşı sinsi savunma hattı Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ilişkin kritik hava durumu raporunu yayımladı.

#1
Foto - Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Marmara'nın kuzeyi hariç neredeyse tüm bölgeler yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede aralıklı yağış görülecek, bazı illerde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR? Ege Bölgesi’nde (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği öngörülüyor.

#5
Foto - Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

#6
Foto - Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSK Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı risklere karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda O..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23