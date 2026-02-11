Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ilişkin kritik hava durumu raporunu yayımladı.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Marmara'nın kuzeyi hariç neredeyse tüm bölgeler yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede aralıklı yağış görülecek, bazı illerde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR? Ege Bölgesi’nde (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSK Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı risklere karşı da dikkatli olunması gerekiyor.
