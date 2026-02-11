Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu alarm! Türkiye yağışlı havanın kıskacında: Çığ tehlikesi ve sel uyarısı kapıda!

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSK Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı risklere karşı da dikkatli olunması gerekiyor.