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Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

2023-03-31 07:17:59
Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıkları artacak. Yapılan açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi. Öte yandan 10 ile kar yağışı uyarısı verildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere

#2
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

#3
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

#4
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#5
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

ANKARA’DA TERMOMETRELER EKSİ 9’U GÖRDÜ Başkent'te gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9’u gösterdi. Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara’da da etkisini gösterdi. Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9’u gösterdi. Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu.

#6
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#7
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

#8
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

#9
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

İÇ ANADOLU Çok bulutlu. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

#10
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısının karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#11
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

#12
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

#13
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#14
Foto - Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı

UYARI YAPILAN İLLER Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sarı kodlu rüzgar uyarısı Muş ve Erzurum'da sarı kodlu kar uyarısı Ağrı, Hakkari, Kars, Van, Şırnak ve Iğdır'da Turuncu kodlu kar uyarısı Bitlis ve Siirt'de sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı

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