2023-03-31 07:17:59 Meteoroloji yeni raporu paylaştı! 10 ilde kar uyarısı
Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıkları artacak. Yapılan açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi. Öte yandan 10 ile kar yağışı uyarısı verildi. İşte detaylar...