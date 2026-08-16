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Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

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Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürliği'nden yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak şiddetli hava muhalefetine karşı son dakika uyarısı geldi.

#1
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Sağanak ve gök gürültülü yağışların yanı sıra saatte 60 kilometre hıza ulaşacak fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu alarm verildi.

#2
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Son değerlendirmelere göre Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

#4
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Artvin, Erzurum, Rize, Trabzon ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 11 şehirde sel ve su baskını riskine karşı teyakkuz çağrısı yapıldı.

#5
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Yağışların yanı sıra rüzgarın Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

#6
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

11 İLDE SARI ALARM Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane,

#8
Foto - Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!

Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt Ardahan

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