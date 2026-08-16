Meteoroloji uyardı: Tam 11 il için sarı alarm verildi! Şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürliği'nden yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak şiddetli hava muhalefetine karşı son dakika uyarısı geldi.
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Meteoroloji Genel Müdürliği'nden yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak şiddetli hava muhalefetine karşı son dakika uyarısı geldi.
Sağanak ve gök gürültülü yağışların yanı sıra saatte 60 kilometre hıza ulaşacak fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu alarm verildi.
Son değerlendirmelere göre Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
Artvin, Erzurum, Rize, Trabzon ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu 11 şehirde sel ve su baskını riskine karşı teyakkuz çağrısı yapıldı.
Yağışların yanı sıra rüzgarın Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
11 İLDE SARI ALARM Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane,
Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt Ardahan
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