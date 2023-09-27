2023-09-27 13:53:16 Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...
Meteoroloji son dakika açıkladı Yeni yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşecek. Batı bölgeleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yerel sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. İstanbul için sarı alarm verildi. Peki diğer bölgelerde hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu…