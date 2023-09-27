Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 29°CParçalı ve az bulutlu