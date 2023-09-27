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Aktüel
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Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

2023-09-27 13:53:16
Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

Meteoroloji son dakika açıkladı Yeni yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşecek. Batı bölgeleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yerel sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. İstanbul için sarı alarm verildi. Peki diğer bölgelerde hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu…

#1
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

Eylül ayında da etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

#2
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; yarından itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.

#3
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

İstanbul'da ise o tarihe dikkat çekildi ve 3 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

#4
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı...

#5
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

#7
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

#8
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

EDİRNE °C, 30°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

#9
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

EGE Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 31°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu MUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

#10
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

#11
Foto - Meteoroloji son dakika açıkladı! Yağış dalgası geliyor, sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da alarm verildi, işte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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