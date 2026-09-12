Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

Kemik ve toprak örnekleri incelenecek Kabrin açılmasının ardından Kozinoğlu’nun naaşından kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örneklerin alınması bekleniyor. Savcılık, mezardan elde edilecek bulguların tek başına değil, dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceğini bildirdi. Bu kapsamda ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp raporu hazırlanacak Toplanan örnekler ve soruşturma dosyasındaki diğer veriler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından dosya Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurulun, Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin yanı sıra ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesine ilişkin herhangi bir bulgunun bulunup bulunmadığı konusunda mütalaa hazırlaması bekleniyor.