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Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

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Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

MİT Eski Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada dikkat çeken ayrıntılar yeniden gündemde. Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmaya takipsizlik kararı veren savcı Ali İşgören’in daha sonra FETÖ bağlantısının ortaya çıkması, Adli Tıp Kurumu’nda doku örneklerinin bulunduğu katta yaşanan hırsızlık vakasıyla birlikte dosyadaki soru işaretlerini daha da artırdı. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, Kozinoğlu’nun ölümünün ardındaki karanlık sürecin yeniden mercek altına alınmasına neden oldu.

#1
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

ADLİ TIP'A FİRARİ HIRSIZ GİRDİ Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevi'nden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı. Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri yaptığı jet açıklamada; yalnızca 2 personelin cüzdanını çalındığını iddia etti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.

#2
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

SAVCI FETÖ'DEN YARGILANDI Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve "takipsizlik" kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in İleryene süreçte FETÖ/PDY unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi olan eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi. Züleyha İşgören'in kumpas davalarında kritik bir rolde yer aldığı görüldü. İşgören; Silivri Cezaevi'nde izin verilen bir tutukluya bu izni kullandırmadığı gerekçesiyle, dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkûm eden hâkim olarak hafızalara kazınmıştı.

#3
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

DERİNLEMESİNE İNCELEME Kozınoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, Adli Tıp'ta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları; Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğurdu. Öte yandan bugün, Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

HASAN ATİLLA UĞUR KALP HASTASI DEĞİLDİ KOZİNOĞLU'nun ölümüyle ilgili cezaevi şartları ve sağlık durumları mercek altına alınırken, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan ve Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kendisine ait dil altı hapını verdiği yönünde ifade veren emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile ilgili dikkat çeken bir gardiyan ifadesi de dosyaya girdi. İfadesi alınan gardiyan, Uğur'un kamuoyunda bilinenin aksine kalp hastası olmadığını, iki farklı kronik rahatsızlığı sebebiyle düzenli ilaç kullandığını belirtti. Bu ifade, cezaevindeki tutukluların sağlık raporları ve uygulanan tedaviler üzerindeki soru işaretlerini artırdı.

#5
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde gerçekleşen ölümünün aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun Ümraniye Mezarlığı’ndaki kabrinde feth-i kabir işlemi gerçekleştirilecek. Uzman heyet saat 09.00’da mezarlığa geldi Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesinin bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yapacak Olay Yeri İnceleme ekibi saat 09.00 sıralarında Ümraniye’deki mezarlığa ulaştı. Feth-i kabir işleminin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan uzman heyet tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

#6
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

Kemik ve toprak örnekleri incelenecek Kabrin açılmasının ardından Kozinoğlu’nun naaşından kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örneklerin alınması bekleniyor. Savcılık, mezardan elde edilecek bulguların tek başına değil, dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceğini bildirdi. Bu kapsamda ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek. Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp raporu hazırlanacak Toplanan örnekler ve soruşturma dosyasındaki diğer veriler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından dosya Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurulun, Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin yanı sıra ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesine ilişkin herhangi bir bulgunun bulunup bulunmadığı konusunda mütalaa hazırlaması bekleniyor.

#7
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

2011'de cezaevinde hayatını kaybetmişti FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa süre kala, tutukluluğunun 8’inci ayında 12 Kasım 2011 tarihinde cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu’nun ölüm nedeninin o dönem kalp krizi olduğu açıklanmıştı. Aradan geçen yılların ardından dosyanın yeniden açılmasıyla Kozinoğlu’nun ölümü mercek altına alındı.

#8
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı Soruşturma kapsamında, biri yurt dışında bulunan FETÖ firarisi olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

#9
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

Önceki gün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

#10
Foto - Kaşif Kozinoğlu dosyasında kritik gün: Adli Tıp heyeti mezarlıkta

Kozinoğlu’nun mezarından alınacak örnekler üzerinde yapılacak bilimsel incelemelerin ardından hazırlanacak Adli Tıp raporu, soruşturmanın bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıyacak.

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