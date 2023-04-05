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Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

2023-04-05 08:34:31
Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. 32 il için sarı kodlu, 9 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kuvvetli lodos kendisini hissettirecek. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağından sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

#1
Foto - Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#4
Foto - Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#5
Foto - Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

TOZ TAŞINIMI UYARISI Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#6
Foto - Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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