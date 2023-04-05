Meteoroloji il il uyardı Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. 32 il için sarı kodlu, 9 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kuvvetli lodos kendisini hissettirecek. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağından sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.