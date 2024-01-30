Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Terör örgütü DEAŞ'ın daha önceki saldırılarında çoğunlukla kolay hedeflere saldırdığını belirterek, "Turistlere, topluca bulunan yerlere saldırdı. Niye buraya saldırdı? dediğinizde de direkt konjonktüre geliyorsunuz. Neden? Çünkü Türkiye, Filistin'de yaşanan dram konusunda o kadar sesini yükseltti ki karşı taraf başka bir argümanla Türkiye'nin üzerine gelmeye başladı. Neydi o argümanlar? 'Zaten bunlar Yahudi karşıtı. Hatta bunlar gayrimüslimleri de sevmezler. Başka dinlere karşı saygıları da yoktur' Şu anda sahip çıktılarının tamamı insani değil işte Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlere karşı odaklanmak oldu." dedi.