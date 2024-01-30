Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Ben o açıdan baktığımda mutluyum. İşin profesyonellikten uzak olmuş olması, görüntü olarak uzak gibi gözüküyor olması benim açımdan müthiş bir sevinç. Bu devletin ne kadar üzerinde olduğunu emniyet birimlerinin hem DEAŞ hem de diğer terör örgütü mensuplarının üzerinde nasıl bir kontrol mekanizması kurup eylemi yapacak olan kişilerin potansiyel olarak yurt dışında; yurt içine girdiğinde de ele geçirdiğinin bir göstergesi. Ben o açıdan çok mutluyum." dedi.