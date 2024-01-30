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Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

2024-01-30 08:58:30
Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, kilise saldırısıyla ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, tvnet yayınında Sarıyer'de kiliseye pazar ayini sırasında yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırının ilginç ayrıntılarını paylaşan Yarar, aradaki bağlantıların bu şekilde olmasından Türkiye açısından iyi tarafları olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de eylemi yapacak olan kişilerin bulunamamış olması, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kontrolünü çok doğru yaptığını gösteriyor. İki; silahla buluşacak ekibin silahla buluşmasında sorun olduğu ortaya çıkıyor. Bunların her biri networkte bir sıkıntı olduğunu gösteriyor.

#3
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Ben o açıdan baktığımda mutluyum. İşin profesyonellikten uzak olmuş olması, görüntü olarak uzak gibi gözüküyor olması benim açımdan müthiş bir sevinç. Bu devletin ne kadar üzerinde olduğunu emniyet birimlerinin hem DEAŞ hem de diğer terör örgütü mensuplarının üzerinde nasıl bir kontrol mekanizması kurup eylemi yapacak olan kişilerin potansiyel olarak yurt dışında; yurt içine girdiğinde de ele geçirdiğinin bir göstergesi. Ben o açıdan çok mutluyum." dedi.

#4
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Daha çok araştırılacak konu olduğunu söyleyen Mete Yarar, "Neden o kilise?" sorusunu sordu.

#5
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Terör örgütü DEAŞ'ın daha önceki saldırılarında çoğunlukla kolay hedeflere saldırdığını belirterek, "Turistlere, topluca bulunan yerlere saldırdı. Niye buraya saldırdı? dediğinizde de direkt konjonktüre geliyorsunuz. Neden? Çünkü Türkiye, Filistin'de yaşanan dram konusunda o kadar sesini yükseltti ki karşı taraf başka bir argümanla Türkiye'nin üzerine gelmeye başladı. Neydi o argümanlar? 'Zaten bunlar Yahudi karşıtı. Hatta bunlar gayrimüslimleri de sevmezler. Başka dinlere karşı saygıları da yoktur' Şu anda sahip çıktılarının tamamı insani değil işte Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlere karşı odaklanmak oldu." dedi.

#6
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

Dış güçlerin bir şeye odaklandığında saldırıları düzenleyen grubun altyapıyı hazırladığını ifade eden Yarar, "İnşallah sadece Türkiye'deki bağlantılarını bulmazlar. Bunun arkasında emir verenin kim olduğunu ve bu bağlantıyı da çözerse Milli İstihbarat Teşkilatı bomba olay gerçekleşir." dedi.

#7
Foto - Mete Yarar'dan olay çıkış: MİT bunu yaparsa bomba olay gerçekleşir

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, "Bundan sonra Türkiye'de eylem yapacak birisi, bununla ilgili emri veren kişi Türkiye'ye saldırının ve ihanetin bir bedelinin olduğunu mutlaka öğrenecekler." sözünü hatırlatan Mete Yarar, "Emri verenler dahil olmak üzere yurt dışı bağlantısı ortaya çıkarıldığında ben daha mutlu olurum. Bundan kaçmanız mümkün değil. Türkiye'ye gelen adamlar kar maskesi takınca kurtulacaklarını sanıyor. O devirde mi yaşıyorsunuz? Kar maskesiyle eylemi yapmanın hangi dönemde olduğunu bilmeyen bir grupla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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