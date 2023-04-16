Metabolizmanızın yavaşlamasını istemiyorsanız uzak durun! Bu besinler kilo aldırıyor

Bir gün de aslında kuru bakla yemeklerini tüketebiliriz. İftarı tamamladıktan sonraki görevimiz aslında gün içerisinde tüketmemiz gereken yaklaşık 2,5 litrelik suyu tamamlamamız olmalı. İki saat sonra ise bir ara öğün yapılabilir. Bitki çaycıları tüketilebilir. Özellikle zencefil, yeşil çay ve rezene ön plana çıkıyor. Zencefil hazımsızlığı ve şişkinliği azaltır, yeşil çay metabolizmayı hızlandırır, rezene mide ve bağırsak hastalıklarını giderir. Bunun dışında yine bir porsiyon meyve tercihimiz olabilir. İftardan iki üç saat sonra ise otuz dakikalık bir hızlı tempolu yürüyüş yapmanız gerekiyor. Bunun dışında tatlılar aslında en ön plana çıkan durum. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları haftada 1-2 gün tercih etmemiz gerekiyor. Diğer günlerde bir porsiyon taze meyve tüketebiliriz. Esmer ve tam buğday ekmekleri tercih etmeliyiz. Ramazan pidesi seçeneğimiz olursa da bir avuç içi kadar pidenin ise bir dilim ekme eşit olduğunu unutmamamız gerekir” diye konuştu.