Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Sözleşmesi bitince...

'MESUT'UN BURADA ŞANSI VAR' - 'Mesut Özil'in işlerini ağabeyi Mutlu Özil ile yapıyorum 7-8 yıldır, haklarını savunuyorum. Mesut Özil, öteki Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalar yapıyor her gün. Kulübün verdiği program doğrultusunda çalışıyor. Evinde kendini hazır tutuyor. Antrenman sahalarına kısıtlı gruplar halinde gidip çalışıyorlar. Önce tek kişiydi, şimdi 2-3 kişiye doğru çıkıyor. Başka ülkelerde de böyle oluyor. Mesut'un burada bir şansı var, kızı oldu, baba oldu Mesut. O yüzden hayatı çok güzel. Her gün kızının yanında. Bundan daha güzel bir şey olamaz bir baba için. Aynı zamanda antrenmanlara devam ediyor ve sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyor. Öteki futbolcular gibi futbol oynamak istiyor.'