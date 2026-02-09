  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi Zamana meydan okuyan lezzet! 12 saat fırında pişiyor, kökeni 2 bin 500 yıl öncesine uzanıyor Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor! İstenen tutar ağızları açık bıraktı Petrol fiyatlarında düşüş geldi Bir çıkıyor, bir iniyordu! Altın yatırımcısını uykusuz bırakacak gelişme Altın haftaya yükselişle başladı! Herkes şaşkın! Üretim durdu, Türkiye’de çılgınlar gibi maden çıkartılan 485 saha için ihale yapılacak Hüseyin Gün’ün casusluk maskesini MİT düşürdü! İmamoğlu’nun işi çok zor Epstein dosyasında İLLUMİNATİ itirafı: Küresel elitlerin karanlık ağı mercek altında
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi

Milletin değerlerinden kopuk, kavga ve kaosla beslenen CHP zihniyeti, bu kez de bizzat Genel Başkan koltuğunda oturan Özgür Özel’in "küfürbaz" kimliğiyle sarsıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, Özel’in kendisine ve ailesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler ettiğini ifşa ederek istifa etmesi üzerine köşeye sıkışan Özel, her zamanki pişkinliğiyle "yalan" korosuna sığındı. Özarslan’ın "Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp küfür eder mi?" feryadına karşılık veren Özel’in, hakaretlerini "Seni doğuran anneyi de utandıracak" diyerek itiraf etmesi ise "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

#1
Foto - Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşarak adeta günah çıkaran Özgür Özel, Mesut Özarslan’ın ailesini ve annesini hedef aldığını dolaylı yoldan kabul etti. Özarslan’ın "Aileme, anneme, babama küfretti" açıklamalarına "Yalan atıyor, böyle bir şey yok" diyerek söze başlayan Özel, saniyeler içinde kendi ağzıyla ettiği hakaretleri birer birer sıraladı.

#2
Foto - Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi

Özel, küfretmediğini iddia ederken bile üslubundaki çirkinliği gizleyemeyerek, "Ona, 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim" ifadelerini kullandı. Bir belediye başkanının annesini ve henüz doğmamış torunlarını siyasi çekişmeye alet eden Özel, CHP’deki seviye kaybını tescilledi.

#3
Foto - Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi

Hakaretlerinin dozunu artırdığını itiraf eden Özel, "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim dedim" diyerek açıkça tehditler savurduğunu da beyan etti.

#4
Foto - Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi

Özarslan’ın "delikanlıysan cevap ver" çağrısı karşısında bocalayan Özel’in, hem "küfretmedim" deyip hem de bir insanın en kutsal varlığı olan annesini hedef alan cümleler kurması, "CHP usulü kıvırma siyaseti" olarak yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!
Ekonomi

İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!

İŞKUR’un 2026 yılı Ocak ayı verileri, iş dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yeni yılın ilk ayında 118 bini aşkın vatandaşımız iş..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!
Gündem

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

Siyaset dünyası bir kez daha "ahlak" ve "sapkınlık" tartışmalarıyla çalkalanıyor. Epstein davasının karanlık koridorlarında adı sıkça anılan..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
"Rakıcı Özgür" ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı
Gündem

“Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı

İktidara gelmeleri durumunda rakı fiyatlarına indirim yapmayı vaat eden ve CHP’li Kamer Genç’in mezarına rakı kadehi tokuşturup poz veren, b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23