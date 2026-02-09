Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi

Milletin değerlerinden kopuk, kavga ve kaosla beslenen CHP zihniyeti, bu kez de bizzat Genel Başkan koltuğunda oturan Özgür Özel’in "küfürbaz" kimliğiyle sarsıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, Özel’in kendisine ve ailesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler ettiğini ifşa ederek istifa etmesi üzerine köşeye sıkışan Özel, her zamanki pişkinliğiyle "yalan" korosuna sığındı. Özarslan’ın "Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp küfür eder mi?" feryadına karşılık veren Özel’in, hakaretlerini "Seni doğuran anneyi de utandıracak" diyerek itiraf etmesi ise "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.