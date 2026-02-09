Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Doğu'nun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü ortasında yer alan Tavşan Adası'nın sevimli sakinleri ve binlerce martısı ile dikkat çekiyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Doğu'nun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü ortasında yer alan Tavşan Adası'nın sevimli sakinleri ve binlerce martısı ile dikkat çekiyor.
Hazar Gölü'nde bulunan 35 dönümlük ada 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yaparken yıllar önce bırakılan tavşanların çoğalmasıyla adada şu anda 200'ün üzerinde tavşan olduğu biliniyor.
Tavşanların yanı sıra 68 kuş türüne de ev sahipliği yapan ada çetin kış şartları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Adada yaşayan tavşanlar ve hava şartları nedeniyle balıkların derinlere inmesi sonucu yiyecek bulamayan martılar için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen sandallarla adaya çıkarak, temin edilen marul lahana ve havuçları adaya bıraktı.
Adadaki kuşları ve martıları da unutmayan emniyet güçleri, özellikle balıkların derine inmesiyle beslenemeyen martıları unutmadı.
Martılar için de yanlarında getirdikleri kasa kasa balıkları ve yemleri adanın belirli noktalarına bıraktı.
Projeye destek veren Kapalı Çarşı esnaflarından Yunus Özdaş, "Gerçekten çok güzel bir proje sunuldu. Öncelikle devlet büyüklerimize, ardından Sivrice Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz.
Hava ve mevsim şartlarının oldukça sert geçtiği bu günlerde, soğuk nedeniyle balıklar derinlere iniyor. Bu durum martıların beslenmesini zorlaştırıyor.
Devlet büyüklerimiz de bu durumu göz önünde bulundurarak martıların beslenmesine yönelik bir proje geliştirdi.
Bu kapsamda bizden fiyat istediler ve masrafları kendi ceplerinden karşılamak istediklerini belirttiler.
Ancak biz, bu projeye destek olmak adına herhangi bir ücret talep etmedik ve elimizden geldiğince katkı sunmak istedik.
Sivrice Emniyet Müdürlüğü, son derece zor şartlar altında çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi.
Dalgaların da görüldüğü gibi, sandalla karşıya geçtiler. Bu özverili çalışmadan dolayı gerçekten büyük gurur duydum.
Ayrıca kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.
İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23