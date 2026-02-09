  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Su-25’ler artık “kör” değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak 4,5 milyar yıllık olduğu belirlenmişti: Nereden geldiği belli oldu! Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı Sarı Kafa istedi, Brent petrol düştü! Donanma geliyor, fiyatlar eriyor! Firari işadamının barmeni tek tek ifşa etti! İşte dev yalıdaki fuhuş ve uyuşturucu partilerine katılan ünlüler Sektörde yeni düzenleme: İşçi kendi çalışma saatlerini belirleyebilecek! FETÖ benzetmesi yaptı, “Bu bir Yahudi tezgâhı” diyerek uyardı: İran aslında Türk’e ve İslam’a düşman Araç sahipleri dikkat! Yeni haftada benzin veya motorine zam var mı? Bakanlık açıkladı: 7,6 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Doğa
15
Yeniakit Publisher
Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı
IHA Giriş Tarihi:

Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Doğu'nun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü ortasında yer alan Tavşan Adası'nın sevimli sakinleri ve binlerce martısı ile dikkat çekiyor.

#1
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Hazar Gölü'nde bulunan 35 dönümlük ada 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yaparken yıllar önce bırakılan tavşanların çoğalmasıyla adada şu anda 200'ün üzerinde tavşan olduğu biliniyor.

#2
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Tavşanların yanı sıra 68 kuş türüne de ev sahipliği yapan ada çetin kış şartları nedeniyle zor günler geçiriyor.

#3
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Adada yaşayan tavşanlar ve hava şartları nedeniyle balıkların derinlere inmesi sonucu yiyecek bulamayan martılar için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

#4
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen sandallarla adaya çıkarak, temin edilen marul lahana ve havuçları adaya bıraktı.

#5
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Adadaki kuşları ve martıları da unutmayan emniyet güçleri, özellikle balıkların derine inmesiyle beslenemeyen martıları unutmadı.

#6
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Martılar için de yanlarında getirdikleri kasa kasa balıkları ve yemleri adanın belirli noktalarına bıraktı.

#7
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Projeye destek veren Kapalı Çarşı esnaflarından Yunus Özdaş, "Gerçekten çok güzel bir proje sunuldu. Öncelikle devlet büyüklerimize, ardından Sivrice Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz.

#8
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Hava ve mevsim şartlarının oldukça sert geçtiği bu günlerde, soğuk nedeniyle balıklar derinlere iniyor. Bu durum martıların beslenmesini zorlaştırıyor.

#9
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Devlet büyüklerimiz de bu durumu göz önünde bulundurarak martıların beslenmesine yönelik bir proje geliştirdi.

#10
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Bu kapsamda bizden fiyat istediler ve masrafları kendi ceplerinden karşılamak istediklerini belirttiler.

#11
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Ancak biz, bu projeye destek olmak adına herhangi bir ücret talep etmedik ve elimizden geldiğince katkı sunmak istedik.

#12
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Sivrice Emniyet Müdürlüğü, son derece zor şartlar altında çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi.

#13
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Dalgaların da görüldüğü gibi, sandalla karşıya geçtiler. Bu özverili çalışmadan dolayı gerçekten büyük gurur duydum.

#14
Foto - Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı

Ayrıca kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bir kez daha kendini gösterdi. Kuşad..
FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız
Gündem

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Doğu Perinçek’in FETÖ tabanına yönelik “FETÖ terör örgütünün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Pişman olan 600 bin insanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23