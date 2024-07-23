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Yaşam
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Mest eden gün batımı manzarası

2024-07-23 11:38:37
Mest eden gün batımı manzarası

Anadolu’nun denize açılan kapısı Düzce'de Karadeniz sahillerinde gün batımı görenleri mest etti.

#1
Foto - Mest eden gün batımı manzarası

Gün boyunca Karadeniz sahilleri denize girmek isteyen tatilcileri ile dolup taşıyor. Kum plajları ile tatilcilerin gönlünce eğlenmesine, deniz tutkunlarının denizde özlem gidermesine imkan sağlayan Akçakoca ilçesinde gün batımı da görenleri kendisine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Mest eden gün batımı manzarası

Gün ortasında denize giren deniz sevdalıları, gün batımında da güneşin Karadeniz üzerine dalgalar eşliğinde düşüşünü izlemek ve günesin ufuktan ağır ağır batışını izlemek için plajları dolduruyor.

#3
Foto - Mest eden gün batımı manzarası

Gün batımını izlemek için sahillere vatandaşlar akın ederken bazi vatandaşlar ise ortalarıyla eşsiz manzara eşliğinde balıklarını tutuyor.

#4
Foto - Mest eden gün batımı manzarası

Birçok vatandaş ise o eşsiz manzarayı izleyebilmek için sandalyelerin kaparak Akçakoca ilçesine akın ediyor.

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