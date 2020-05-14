Meslek lisesinde üretildi! İşte koronavirüsü öldüren robot

30 METREKARE ODAYI 2 DAKİKADA TEMİZLİYOR Yılmaz, robotun üzerindeki 4 kamera ve ultrasoniksensörleri kullanarak otomatik sürüş gerçekleştirdiğine ve bulunduğu alandaki her yeri titizlikle dezenfekte ettiğine dikkat çekti. Robottaki android yazılımı, kişisel bilgisayar yazılımı, dokunmatik ekran yazılımı ile elektronik kartların tasarımının okuldaki öğretmenler tarafından geliştirildiğini, öğrencilerin de yapım sürecine destek verdiğini anlatan Yılmaz, "30 metrekarelik bir odayı 1-2 dakika içerisinde kendi kendine otonom bir şekilde dolaşarak üzerindeki ultraviyole lambalarıyla 360 derece dönerli şekilde temizleyerek çıkıyor. Maliyeti 100 bin lira civarında. Bu 1-1,5 aylık bir sürede arkadaşlarımızın tasarlayıp ürettiği bir robot. Bunu okulumuz öğretmenleri tamamen kendi yazılımları ve tasarımları şeklinde ürettiler. Eğer seri üretime geçilirse tabii ki daha düşük bir maliyetle üretilebilir. Özellikle hastaneler, oteller veyahut kamu kurumlarından talep olduğu takdirde üretime geçmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.