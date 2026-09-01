Meşhur gemi başarısız oldu: 5 bin asker karaya çıkarılacak

The Nation gazetesine göre, ABD denizcileri ve askerlerinin bu ziyaret sırasında karaya çıkmaları ve 270 günden fazla süren aralıksız deniz operasyonlarının ardından dinlenmeleri bekleniyor. Bu arada, uçak gemisi ve ona eşlik eden gemiler de operasyonlara devam etmeden önce ek yiyecek, malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerini alacak.