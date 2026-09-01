Meşhur gemi başarısız oldu: 5 bin asker karaya çıkarılacak
İran savaşında başarısızlığı tescillenen uçak gemisi USS Abraham Lincoln ani kararla bölgeden çekildi. Gemideki beş bin asker Tayland kara kıtasına çıkartılacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran savaşında başarısızlığı tescillenen uçak gemisi USS Abraham Lincoln ani kararla bölgeden çekildi. Gemideki beş bin asker Tayland kara kıtasına çıkartılacak.
ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 5.000'den fazla denizci ve deniz piyadesi ile birlikte refakat gemileriyle birlikte, 2-6 Eylül tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kenti yakınlarındaki Laem Chabang limanına demirleyecek.
The Nation gazetesine göre, ABD denizcileri ve askerlerinin bu ziyaret sırasında karaya çıkmaları ve 270 günden fazla süren aralıksız deniz operasyonlarının ardından dinlenmeleri bekleniyor. Bu arada, uçak gemisi ve ona eşlik eden gemiler de operasyonlara devam etmeden önce ek yiyecek, malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerini alacak.
Tayland Donanması ve Savunma Bakanlığı temsilcileri, bunun Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun süreli askeri işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen rutin bir liman ziyareti olduğunu vurguladı. Bu ziyaret için Tayland ile ortak tatbikatlar veya diğer koordineli askeri faaliyetler planlanmamıştır.
Binlerce ABD askeri personelinin gelişi, Tayland'daki Chonburi eyaleti ve Pattaya şehrinde ekonomik aktiviteyi canlandırması bekleniyor. Oteller, restoranlar, dükkanlar, ulaşım şirketleri ve diğer turizm işletmeleri, mürettebat üyelerinin gemiden inip dört günlük konaklamaları boyunca eğlenmeleriyle birlikte bundan fayda sağlayacak.
Pattaya Belediye Başkanı Poramase Ngampiches, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin 2 Eylül gece yarısından kısa bir süre sonra Laem Chabang limanına yanaşacağını söyledi. Geminin Pazar günü (6 Eylül) ayrılmasından önce, denizcileri Pattaya'ya ve geri taşımak için yaklaşık 40 otobüs görevlendirildi ve bu taşımalar dönüşümlü gruplar halinde yapılacak.
USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Kasım 2025'te Kaliforniya, San Diego'daki üssünden ayrıldı ve ardından Orta Doğu'ya konuşlandırıldı. Gemideki personelin, limana uğramadan 270 gün boyunca aralıksız denizde kaldığı tahmin ediliyor. USS Abraham Lincoln, Nimitz sınıfının beşinci uçak gemisi ve ABD Donanmasının 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün adını taşıyan ikinci savaş gemisidir. Gemi 11 Kasım 1989'da hizmete girmiş olup San Diego'da konuşlanmıştır.
Gemi yaklaşık 100.000 ton deplasmana ve yaklaşık 333 metre uzunluğa sahip; bu da yan yana dizilmiş üç futbol sahasının uzunluğuna eşdeğer. Bu uçak gemisi 65'ten fazla uçak taşıyabiliyor.
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