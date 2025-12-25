  • İSTANBUL
Grip sandığınızdan daha tehlikeli: Kaçınmanız gereken 7 yaygın hata

Grip sandığınızdan daha tehlikeli: Kaçınmanız gereken 7 yaygın hata

Uzmanlar, grip mevsiminde en çok yapılan 7 hatanın hastalığı ağırlaştırabileceği uyarısında bulunarak korunmak için aşı, hijyen ve beslenme gibi kritik noktalara dikkat çekti. Koronavirüs salgını son yıllarda tüm dikkati üzerine çekmiş olsa da, grip her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle grip mevsiminde yapılan bazı yaygın hataların hastalığın daha ağır seyretmesine ve çevreye hızla yayılmasına yol açtığı konusunda uyarıyor. İşte uzmanların yapılmamasını istediği 7 önemli nokta.

1. GRİBİ BASİT BİR SOĞUK ALGINLIĞI SANMAK: Grip, sıradan bir nezle değildir. Uzmanlara göre grip geçiren kişilerde enfeksiyonu takip eden günlerde kalp krizi ve beyin damar tıkanıklığı riski belirgin şekilde artabiliyor. Ayrıca haftalar süren halsizlik, kas ağrıları ve zihinsel bulanıklıkla seyreden uzun süreli etkiler de görülebiliyor.

2. AŞININ TAM KORUMA SAĞLADIĞINI DÜŞÜNMEK: Grip aşısı hastalığı tamamen engellemeyebilir. Ancak hastalığa yakalanma riskini azaltır ve en önemlisi ağır seyir, hastaneye yatış ve ölüm riskini ciddi biçimde düşürür. Uzmanlar, aşının özellikle risk grubundakiler için hayati önemde olduğunu vurguluyor.

3. AŞIYI GEÇ YAPTIRMAK YA DA HİÇ YAPTIRMAMAK: Grip aşısı için en uygun dönem, salgının zirveye ulaşmasından önceki haftalardır. Kasım ve aralık ayları, bağışıklığın zamanında oluşması açısından ideal kabul ediliyor. Aşıyı geciktirmek ya da tamamen ihmal etmek, koruyucu etkiden mahrum kalmaya neden oluyor.

4. İLK BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEK: Boğazda yanma, yorgunluk veya hafif ateş gibi erken belirtiler çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa kişi bu dönemde en bulaştırıcı evrede bulunuyor. Hasta halde işe gitmek ya da sosyal ortamlara katılmak hem başkalarını riske atıyor hem de hastalığın ağırlaşmasına yol açabiliyor.

5. VİTAMİN VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİ AŞIRI KULLANMAK: Bazı vitaminlerin hastalık süresini kısmen kısaltabildiği bilinse de, aşırı kullanım mide ve bağırsak sorunlarına neden olabiliyor. Bitkisel ürünlerin ise bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği ve beklenen faydayı sağlamadığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür yöntemlerin bilimsel tedavinin yerine geçmemesi gerektiğini vurguluyor.

6. BASİT HİJYEN ÖNLEMLERİNİ İHMAL ETMEK: Maske kullanımı, ellerin sık yıkanması ve kalabalık ortamlarda mesafeye dikkat edilmesi, grip bulaşını önemli ölçüde azaltabiliyor. Salgın döneminde bu önlemler sayesinde grip vakalarının belirgin biçimde azaldığı hatırlatılıyor.

7. TIBBİ YARDIMI GECİKTİRMEK: Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı zayıf kişiler için grip ciddi risk taşıyor. Bu gruplarda erken dönemde hekim başvurusu büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda grip, özel ilaçlarla tedavi edilebiliyor ve erken müdahale ağır sonuçları önleyebiliyor. Uzmanlar, grip mevsiminde bilinçli davranmanın hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından belirleyici olduğunun altını çiziyor.

