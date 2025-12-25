Grip sandığınızdan daha tehlikeli: Kaçınmanız gereken 7 yaygın hata

Uzmanlar, grip mevsiminde en çok yapılan 7 hatanın hastalığı ağırlaştırabileceği uyarısında bulunarak korunmak için aşı, hijyen ve beslenme gibi kritik noktalara dikkat çekti. Koronavirüs salgını son yıllarda tüm dikkati üzerine çekmiş olsa da, grip her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle grip mevsiminde yapılan bazı yaygın hataların hastalığın daha ağır seyretmesine ve çevreye hızla yayılmasına yol açtığı konusunda uyarıyor. İşte uzmanların yapılmamasını istediği 7 önemli nokta.