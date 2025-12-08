Mert Başaran gümüş çağrısı yaptı: Gümüş fiyatı 8 Aralık 2025! Son durumu

Başaran'a göre 1 milyon TL ile kesinlikle uzak durulması gerekenler ve kaçınılması gereken riskli adımlar şu şekilde; Başaran, ChatGPT'nin "gösteriş için lüks harcama yapmazdım" yanıtına katıldığını belirtti. Ayrıca Google'ın yapay zekası Gemini'nin "sıfır lüks bir araç almaktan uzak durmak" önerisine de "Bravo. İkisi birden. Aklı kafası çalışıyor" diyerek onay verdi. Gösteriş amaçlı (araba, mücevher vb.) lüks harcamalar yapmaktan, sıfır lüks bir araç almaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Başaran, hem ChatGPT'nin hem de Gemini'nin "yüksek riskli yatırımlardan uzak durma" tavsiyesini onayladı. Başaran, bilmediği ve hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı, yüksek riskli işlere veya yatırımlara para yatırmaktan da uzak durulmasını gerektiğini söyledi. Gemini’nin "parayı nakit veya düşük faizli mevduatta tutmak"tan uzak durulması gerektiği yönündeki önerisine de katılan Başaran, bunun enflasyon karşısında paranın değer kaybetmesine yol açacak atıl bir duruş sergilenmemesi gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi. Başaran, parayı nakit olarak veya enflasyon karşısında değerini koruyamayacak düşük faizli mevduatlarda tutmaktan uzak durulması gerektiğini vurguladı. AŞIRIYA KAÇAN OLUMSUZ TERCİHLERDEN KAÇINMAK Başaran, Grok yapay zekasının "sıfır veya ikinci el araba almam" ve "kendi işimi kurmam" gibi tavsiyelerinin "kafasının karışık" ve "olumsuz" olduğunu belirtti. Başaran, yatırım ve harcama stratejilerinde aşırıya kaçan ve hayatı zorlaştıracak olumsuz kararlardan da kaçınılması gerektiğini ima etti.