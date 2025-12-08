Mert Başaran gümüş çağrısı yaptı: Gümüş fiyatı 8 Aralık 2025! Son durumu

  • İSTANBUL
Aktüel
8 Aralık 2025 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanırken Mert Başaran, gümüş çağrısı yaptı! Gümüş fiyatındaki son durumu değerlendirdi.

08 Aralık 2025 tarihinde gümüş piyasasında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında hafif bir artış söz konusu. Gümüş ons fiyatı alışta 2483.91 TL, satışta ise 2486.72 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.1 düzeyinde gerçekleşti. Bu durum, gümüşün gün içerisinde değerinin artması anlamına geliyor

Gümüş ons/dolar paritesine bakıldığında, alış fiyatı 58.38 Dolar, satış fiyatı 58.42 Dolar olarak kaydedildi. Bu paritedeki değişim yüzdesi %0.02 ile sınırlı bir artış sergiliyor. Yatırımcılar, bu verileri dikkatle takip etmeli. Böylece gümüş alım-satım işlemlerinde stratejik kararlar alabilecekler. Gümüş gram fiyatları TL cinsinden 79.8755 TL alış ve 79.9302 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlardaki günlük değişim yüzdesi %0.1 düzeyinde. Gümüş gramı, yatırımcılar arasında popülaritesini koruyor. Yurt içindeki piyasa koşulları, fiyatları etkileyen önemli bir faktör.

Genel olarak, 08 Aralık 2025 sabahında gümüş piyasası olumlu bir seyir izliyor. Gümüş ons ve gram fiyatlarındaki hafif artışlar, yatırımcıların ilgisini çekebilir. Piyasalardaki hareketlilik, gümüş yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gereken bir durum.

Başaran'a göre 1 milyon TL ile kesinlikle uzak durulması gerekenler ve kaçınılması gereken riskli adımlar şu şekilde; Başaran, ChatGPT'nin "gösteriş için lüks harcama yapmazdım" yanıtına katıldığını belirtti. Ayrıca Google'ın yapay zekası Gemini'nin "sıfır lüks bir araç almaktan uzak durmak" önerisine de "Bravo. İkisi birden. Aklı kafası çalışıyor" diyerek onay verdi. Gösteriş amaçlı (araba, mücevher vb.) lüks harcamalar yapmaktan, sıfır lüks bir araç almaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Başaran, hem ChatGPT'nin hem de Gemini'nin "yüksek riskli yatırımlardan uzak durma" tavsiyesini onayladı. Başaran, bilmediği ve hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı, yüksek riskli işlere veya yatırımlara para yatırmaktan da uzak durulmasını gerektiğini söyledi. Gemini’nin "parayı nakit veya düşük faizli mevduatta tutmak"tan uzak durulması gerektiği yönündeki önerisine de katılan Başaran, bunun enflasyon karşısında paranın değer kaybetmesine yol açacak atıl bir duruş sergilenmemesi gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi. Başaran, parayı nakit olarak veya enflasyon karşısında değerini koruyamayacak düşük faizli mevduatlarda tutmaktan uzak durulması gerektiğini vurguladı. AŞIRIYA KAÇAN OLUMSUZ TERCİHLERDEN KAÇINMAK Başaran, Grok yapay zekasının "sıfır veya ikinci el araba almam" ve "kendi işimi kurmam" gibi tavsiyelerinin "kafasının karışık" ve "olumsuz" olduğunu belirtti. Başaran, yatırım ve harcama stratejilerinde aşırıya kaçan ve hayatı zorlaştıracak olumsuz kararlardan da kaçınılması gerektiğini ima etti.

