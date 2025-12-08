  • İSTANBUL
AB üyesi 27 ülkenin içişleri bakanı destek yerine köstek olacak! AB'nin göçmen politikasında skandal karar

AB üyesi 27 ülkenin içişleri bakanı destek yerine köstek olacak! AB'nin göçmen politikasında skandal karar

İçişleri bakanı olan AB üyesi 27 ülkeden kayıt skandalı önerisi! AB üyeleri yeni bir zorlaştırma politikası üzerinde anlaştı. Göçmen politikasındaki şok detayda AB üye ülkeleri sınırları dışında kamplar kurup kayıt yapmayı öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, göç konusunda daha önce görülmemiş bir zorlaştırma politikası üzerinde anlaştı. Buna göre AB'nin sığınmacıları geri gönderme konusunda daha sert bir politika uygulaması öngörülüyor.

AB'ye kaçak göçmen girişinin geçen yıl yüzde 20 oranında azalmasına rağmen AB üye ülkeleri, kaçak göçle mücadele konusunda işbirliğini genişletiyor. Bu kapsamda uzun süredir AB gündeminde olan kaçak göçle mücadele konusunda 27 ülkenin içişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa'da yükselen aşırı sağ baskısı altında çözüm arayan AB üye ülkelerinin "geri gönderme" ve AB dışı kaçak göçmen kampları kurulması gibi kararları içeren bir anlaşma üzerinde uzlaştığı bildirildi. AB, sınırları dışında kamplar kurmayı öngörüyor Bu yılın başından beri üç ayrı metin olarak AB Komisyonu tarafından önerilen kaçak göçle mücadele, son olarak Brüksel'de yapılan toplantıyla tekrar ele alındı. AB üyesi 27 ülkenin içişleri bakanları tarafından görüşülen öneriler ışığında önemli kararlar alındı. Üç aşamalı plana göre, AB ilk adımda kendi sınırları dışında kamplar kurmayı öngörüyor. İkinci aşamada ise söz konusu kamplara AB'ye kaçak yoldan girmiş kişiler sevk edilerek, burada tutulacaklar. AB, ayrıca sınır dışı ve kampa gönderme kararına direnen kaçak göçmenleri daha uzun süre kampta tutma cezasına maruz bırakabilecek. Kabul edilen plana göre, üçüncü aşamada ise AB'nin güvenli saydığı herhangi bir ülkeye kendi ülkesi olmasa bile bu kaçak göçmenler zorla gönderilebilecek.

AP tarafından onaylanması gerekiyor! Onaylanırsa artık kayıt altında olacaklar! AB İçişleri Bakanları Konseyi tarafından alınan bu kararın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu anlaşmanın daha şimdiden İspanya ve Fransa tarafından endişeyle karşılandığı bildiriliyor. Bu tarz bir uygulamanın insan haklarına aykırı olacağı yorumları da yapılıyor. Söz konusu karara önümüzdeki günlerde yabancı haklar savunucusu sivil toplum örgütleri ve politik çevrelerden tepkilerin gelmesi bekleniyor.

İdare Bakanı Marcin Kierwinski, gazetecilere yaptığı açıklamada Polonya'nın Avrupa Birliği'ne sığınan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesini öngören mekanizmaya katılmayacağını bildirdi. Tartışmanın oldukça hararetli olduğunu, böylesi bir çözümden tüm Avrupa ülkelerinin memnun olmadığını, memnun olmayanların özellikle güney ülkeleri olduğunu dile getiren KierKierwinski: "Polonya göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi mekanizmasına katılmayacak, tazminat da ödemeyecek" AB içişleri bakanları Avrupa Komisyonu'nun dayanışma mekanizmasına ilişkin planını bugün onaylarken, Polonya hükümetinin bu mekanizmaya katılımdan tamamen muaf tutulmak için yaptığı başvuru Avrupa Komisyonu tarafından olumlu değerlendirildi. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Polonya İçişleri ve winski, ülkesinin göç paktı kapsamında tazminat ödemeyeceğini de bildirdi. Marcin Kierwinski, "Polonya'nın göç baskısı altında bir ülke olduğunu ve Ukraynalı dostlarımıza yardım ettiğini çok açık bir biçimde ortaya koyan bu mekanizmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

