AB üyesi 27 ülkenin içişleri bakanı destek yerine köstek olacak! AB'nin göçmen politikasında skandal karar

AB'ye kaçak göçmen girişinin geçen yıl yüzde 20 oranında azalmasına rağmen AB üye ülkeleri, kaçak göçle mücadele konusunda işbirliğini genişletiyor. Bu kapsamda uzun süredir AB gündeminde olan kaçak göçle mücadele konusunda 27 ülkenin içişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa'da yükselen aşırı sağ baskısı altında çözüm arayan AB üye ülkelerinin "geri gönderme" ve AB dışı kaçak göçmen kampları kurulması gibi kararları içeren bir anlaşma üzerinde uzlaştığı bildirildi. AB, sınırları dışında kamplar kurmayı öngörüyor Bu yılın başından beri üç ayrı metin olarak AB Komisyonu tarafından önerilen kaçak göçle mücadele, son olarak Brüksel'de yapılan toplantıyla tekrar ele alındı. AB üyesi 27 ülkenin içişleri bakanları tarafından görüşülen öneriler ışığında önemli kararlar alındı. Üç aşamalı plana göre, AB ilk adımda kendi sınırları dışında kamplar kurmayı öngörüyor. İkinci aşamada ise söz konusu kamplara AB'ye kaçak yoldan girmiş kişiler sevk edilerek, burada tutulacaklar. AB, ayrıca sınır dışı ve kampa gönderme kararına direnen kaçak göçmenleri daha uzun süre kampta tutma cezasına maruz bırakabilecek. Kabul edilen plana göre, üçüncü aşamada ise AB'nin güvenli saydığı herhangi bir ülkeye kendi ülkesi olmasa bile bu kaçak göçmenler zorla gönderilebilecek.