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Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri
Gündem
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Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri

2024-01-08 14:23:19
Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri

Mersin’de bir kişi, aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerini sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla taciz etti. Durumun ortaya çıkması sonrasında tacizci, tuzak kurularak çağrıldığı kafede kadınların eşleri tarafından darp edildi. Tacizce uğrayan kadınlardan biri "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor" dedi.

#1
Foto - Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri

Mersin'de iğrenç olay! Tacizcinin hedefinde aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşleri vardı. Hepsine sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar gönderdi ve günlerce rahatsız etti. O kadınlar ve eşleri plan yapıp tacizciyi tuzağa düşürdü, o olay ise meydan dayağıyla sonlandı. İddiaya göre Mersin'de o tacizci aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerine mesajlar gönderdi. O mesajlarda 'Ben sana daha iyi bir hayat sunarım', 'Kocanı bırak benimle ol', 'Beline sarılırım ne güzel olur, saçlarını koklarım', 'Sen benim ol, seninle en güzeli yaşamak isterim' gibi ifadeler yazıyordu.

#2
Foto - Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri

Mesajların ardı arkası kesilmeyince 23 yaşındaki bir çocuk annesi kadın durumu eşine anlattı. Eşi de o tacizcinin kimliğini öğrenebilmek için tuzak kurdu. Kadının kocası ve diğer mağdurların eşleri o gün, o saatte kafeye geldi. Mağdur kadınların eşleri ellerindeki sopalarla tacizciye dayak attılar. Dayak sonucunda o tacizci yere düşüp baygınlık geçirdi.

#3
Foto - Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri

Show Haber'in haberine göre tacize uğrayan kadın, "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor. Çarşıya bile çıkmakta korkuyorum. 3 yaşında bir kızım var. Onun için de endişeleniyorum. Kendisiyle evlenmemi, daha iyi bir hayat sunacağı yönünde uygunsuz tekliflerde bulundu. Eşim sohbeti biraz devam ettir şahsın tam kimliği öğrenelim ve şikayetçi olalım dedi. Buluşma olayından eşimin haberi yoktu. Beni takip etmiş ve yanında diğer benim gibi mağdur olan bayanların eşleriyle birlikte geldi" dedi.

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