Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri

Mersin'de iğrenç olay! Tacizcinin hedefinde aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşleri vardı. Hepsine sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar gönderdi ve günlerce rahatsız etti. O kadınlar ve eşleri plan yapıp tacizciyi tuzağa düşürdü, o olay ise meydan dayağıyla sonlandı. İddiaya göre Mersin'de o tacizci aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerine mesajlar gönderdi. O mesajlarda 'Ben sana daha iyi bir hayat sunarım', 'Kocanı bırak benimle ol', 'Beline sarılırım ne güzel olur, saçlarını koklarım', 'Sen benim ol, seninle en güzeli yaşamak isterim' gibi ifadeler yazıyordu.