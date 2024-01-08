2024-01-08 14:23:19 Mersin'de büyük rezalet! Tuzak kurup yakaladılar! Bir dakika bile beklemeyin, asın bu şerefsizleri
Mersin’de bir kişi, aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerini sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla taciz etti. Durumun ortaya çıkması sonrasında tacizci, tuzak kurularak çağrıldığı kafede kadınların eşleri tarafından darp edildi. Tacizce uğrayan kadınlardan biri "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor" dedi.