2024-07-16 09:47:01 Mersin'de biber salçası üretimi başladı
Mersin'de biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşılırken, biber salçası üretimi de başladı. Özellikle çarliston, kapya ve sivri biberlerden üretilen hem acı hem de tatlı salçalar, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki seralarda biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşırken, olgunlaşan biberler salça yapımı için toplanıyor. Toplanan biberler öncelikle temizlenerek tohumları çıkarılıyor, ardından yıkanarak çuvallara konulan biberler tuzlanıyor.