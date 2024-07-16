Mersin'de biber salçası üretimi başladı

Ardından tekrar yer altı dalgıç suyuyla yıkanıyor ve 2 saat sonra makine ile çekiliyor. Elde edilen püreyi havuzlara koyuyoruz. Bu salçanın özelliği doğal olduğu için talebi çok ve yetiştiremiyoruz" dedi. Acı ve tatlı salçanın kilosunun 250 TL'den satıldığını ifade eden Yenen, "Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz" diye konuştu.