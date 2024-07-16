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Ekonomi
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Mersin'de biber salçası üretimi başladı

2024-07-16 09:47:01
Mersin'de biber salçası üretimi başladı

Mersin'de biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşılırken, biber salçası üretimi de başladı. Özellikle çarliston, kapya ve sivri biberlerden üretilen hem acı hem de tatlı salçalar, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki seralarda biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşırken, olgunlaşan biberler salça yapımı için toplanıyor. Toplanan biberler öncelikle temizlenerek tohumları çıkarılıyor, ardından yıkanarak çuvallara konulan biberler tuzlanıyor.

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Foto - Mersin'de biber salçası üretimi başladı

Bu işlemden sonra biberler, 2 gün boyunca güneş altında bekletiliyor. Son aşamada tekrar yıkanan biberler, makine ile çekilerek püre haline getiriliyor. Naylondan hazırlanan havuzlara dökülen püreler, yaklaşık 8-9 gün boyunca güneş altında bekletilip suyunu çekerek ev kıvamını alıyor.

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Foto - Mersin'de biber salçası üretimi başladı

"Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz" Yaptıkları salçaya yoğun talep olduğunu belirten Ali Yenen, "18 yıldır salça yapıyorum. Salça yapımı için öncelikle tarladan toplanan kırmızı biberler depoya getiriliyor. Depoda sapları koparılıp çekirdekleri çıkartılıyor, ardından yıkayıp çuvallıyoruz. Ondan sonra 2 gün güneşte bırakarak sarı suyunun çıkmasını sağlıyoruz.

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Foto - Mersin'de biber salçası üretimi başladı

Ardından tekrar yer altı dalgıç suyuyla yıkanıyor ve 2 saat sonra makine ile çekiliyor. Elde edilen püreyi havuzlara koyuyoruz. Bu salçanın özelliği doğal olduğu için talebi çok ve yetiştiremiyoruz" dedi. Acı ve tatlı salçanın kilosunun 250 TL'den satıldığını ifade eden Yenen, "Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz" diye konuştu.

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