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Ekonomi
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Merkez'in faiz kararı bugün! Beklentiler ne yönde?

2024-07-23 07:42:09
Merkez'in faiz kararı bugün! Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün politika faizini belirlemek için toplanıyor.

#1
Foto - Merkez'in faiz kararı bugün! Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını belirlemek için bugün toplanacak.

#2
Foto - Merkez'in faiz kararı bugün! Beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faizi en son yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

#3
Foto - Merkez'in faiz kararı bugün! Beklentiler ne yönde?

Dezenflasyonla birlikte faizde düşüş yaşanması beklenirken ekonomistler faizin sabit kalmasını bekliyor. Faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak.

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