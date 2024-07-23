2024-07-23 07:42:09 Merkez'in faiz kararı bugün! Beklentiler ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün politika faizini belirlemek için toplanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün politika faizini belirlemek için toplanıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını belirlemek için bugün toplanacak.
Merkez Bankası faizi en son yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.
Dezenflasyonla birlikte faizde düşüş yaşanması beklenirken ekonomistler faizin sabit kalmasını bekliyor. Faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak.
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